José Paino, analista inmobiliario, advierte: "Se está construyendo menos vivienda respecto a los años de 2008"

En lo que llevamos de año, a pesar de la conocida crisis de la vivienda, la compra de vivienda y, con ello, la firma de hipotecas, ha sido un fenómeno en constante alza desde inicios del 2025.

Tanto es así que, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de julio los préstamos han llegado a aumentar un 31,7%, es decir, hasta las 41.834 hipotecas.

Sin embargo, conociendo la situación del mercado inmobiliario surge la duda: ¿por qué se firman tantas hipotecas si hay una crisis? José Paino, portavoz del comparador hipotecario iAhorro, habló en la Cadena SER sobre la respuesta a esta pregunta.

"No hay vivienda ni se está construyendo"

El experto habló de que actualmente existe un "creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda" en el mercado inmobiliario. El motivo es que hay capacidad de compra por parte de los españoles, pero no hay vivienda que comprar.

La razón detrás de este aumento en "la capacidad de compra por parte de los usuarios" es que los tipos de interés "han bajado". Por esto, acceder a una hipoteca desde el mes de enero supone un tipo de interés inferior al 3%.

Esta bajada está marcada por cambios en las políticas monetarias de los bancos centrales. El descenso ha sido tal que en junio el importe medio de la hipoteca correspondió a 168.363 euros, el más alto en toda la serie histórica.

De esta forma, muchos han aprovechado la oportunidad para firmar hipotecas a tipo fijo; de hecho, según los datos del INE, supusieron un 72% del total de préstamos firmados en junio.

Ahora bien, a pesar de este abaratamiento y del aumento de la capacidad de compra de los españoles, existe un problema que sacó a la luz Paino: "En el mercado no hay vivienda y tampoco se está construyendo vivienda".

"De hecho, se está construyendo menos de un 10 % de vivienda nueva respecto al año 2008", continuó expresando el analista. Motivo por el cual, muchos otros expertos en el tema señalan que la solución es construir.

En este sentido, es cierto que muchos españoles aprovechan estas oportunidades para firmar el préstamo a pesar de no tener todavía una vivienda. Funciona como una técnica para tener el trámite listo en el momento en que compren el inmueble.

Así, entre enero y junio, se han firmado hasta 243.000 préstamos, lo que supone un 25 % más que en el primer semestre del 2024. Sin embargo, se espera un repunte, ya que, según expresó Paino, "a finales de año es donde más se mueve el mercado".