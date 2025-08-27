Un fan sacerdote los deja boquiabiertos y bendice a Shawn Mendes en el concierto en Madrid: "Pensaba que era..."

Shawn Mendes y el momento en el que fue bendecido por un cura. EFE/Instagram: @eliertj

Shawn Mendes está de vuelta. El ídolo pop ha deleitado a sus fans en el Movistar Arena de Madrid, donde ha cantado en el marco de su gira 'On The Road Again'. El canadiense comenzó el concierto con uno de sus mayores éxitos del disco 'Illuminate', el tema 'There's Nothing Holdin’ Me Back'.

El cantante ha tenido varios detalles con los fans y se ha arrancado con unas palabras en nuestro idioma: "Yo voy a tratar de hablar en español pero no tengo muchas palabras, así que por favor paciencia. Estamos muy felices de estar aquí contigo, muchísimas gracias".

La sensación generalizada de los fans es que han vivido uno de los mejores conciertos de sus vidas. Que además ha contado con algún momento curioso. Se ha hecho viral un video en el que un sacerdote le bendice mientras lleva una bandera de España y un sombrero vaquero. "Agradecido por este momento, Señor. Cuídamelo mucho", expresa el cura en sus redes.

Las reacciones al video se han multiplicado: "Simplemente, España", "He visto en directo como un cura bendecía a Shawn Mendes, yo puedo estar tranquila", "Yo pensaba que lo del cura era mentira".

"Qué es esto", se preguntaba otro fan en la red social X. "Con este muchacho no hay un día normal", "Me morí de la ternura", Qué hermoso esto", "Simplemente cine", lo definía otro usuario.

IBA UN CURA A BENDECIRLO 🙏🏻🙏🏻 jamás podrán pic.twitter.com/C4ABet0pvf — lu (@lietopoets) August 26, 2025

Este concierto era muy esperado por los fans pues supone el regreso de Shawn Mendes a España tras superar una de sus etapas más complicadas. En 2022 canceló toda su gira por Europa por problemas de salud mental.

En esa gira estaban previstos tres conciertos en tres ciudades de España (Madrid, Barcelona y Bilbao), pero los fans españoles del canadiense no pudieron arroparle hasta este concierto en el Movistar Arena.

Tras su paso por el Movistar Arena, Shawn Mendes continuará su gira con sus dos últimos conciertos en Europa: el 28 de agosto en Lisboa y el 30 de agosto en Múnich.

Posteriormente finalizará la gira en Norteamérica con conciertos en estas grandes ciudades de Estados Unidos y Canadá: Boston, Toronto, Montreal, Nueva York, Chicago, Vancouver, San Francisco y Los Ángeles, donde dará el último concierto el 17 de octubre.