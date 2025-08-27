Un empresario multimillonario revela la regla secreta para el éxito de sus empresas: "Eso sí que me parece imperdonable"

En el competitivo mundo empresarial, las historias de éxito suelen venir acompañadas de estrategias innovadoras, una visión clara y, sobre todo, principios de gestión sólidos.

El empresario multimillonario José Elías, reconocido por dirigir un conglomerado de compañías exitosas, ha compartido públicamente cuál es la filosofía que guía su forma de liderar y que, según él, ha sido clave en su trayectoria.

En un reciente mensaje en X (antes Twitter), Elías dejó claro cuál es el comportamiento que más rechaza en su equipo: "Lo que más me cabrea de un empleado no es que tome una mala decisión, es que no tome ninguna".

Para él, la acción, incluso si conlleva errores, es preferible a la parálisis. Esta postura no surge de una ocurrencia pasajera, sino que está profundamente arraigada en su cultura empresarial.

De hecho, asegura que en todas sus oficinas hay una frase escrita en letras grandes: "BLV - Búscate La Vida".

Este lema no solo es el título de su podcast, sino la piedra angular de su filosofía de trabajo. Según Elías, la capacidad de sus empleados para actuar por iniciativa propia es esencial.

"Nunca me verás enfadado con alguien por tomar una mala decisión", afirma.

El razonamiento detrás de esta idea es simple: un error producto de la acción puede corregirse y convertirse en aprendizaje, mientras que la falta de decisiones genera estancamiento.

"Puedo entender perfectamente que alguien meta la pata tomando decisiones. De hecho, lo prefiero antes que la no-decisión", enfatiza Elías.

Y es en este punto donde marca una línea roja: "Eso sí que me parece imperdonable".

La lógica de esta postura es pragmática. El empresario explica que cuando contrata a alguien, lo hace para que resuelva problemas, no para que se los traslade a él: "Si lo tengo que hacer yo, esa persona no me sirve".

Este enfoque tiene implicaciones claras para la dinámica interna de sus compañías.

Para Elías, la autonomía y la confianza son pilares fundamentales, ya que considera que un equipo solo alcanza su máximo rendimiento cuando sus integrantes se sienten capaces de actuar sin depender de la supervisión constante del jefe.

"Si algo tengo claro es que para que un equipo funcione hay que dar autonomía y confianza", sostiene.

Por eso, en sus empresas no es común que los empleados le pregunten de forma reiterada qué hacer o cómo hacerlo. "Y si tienen dudas, miran a la pared y ya saben mi respuesta: BLV. Búscate La Vida", recuerda.

El caso de José Elías ilustra una realidad que muchos líderes y empresarios reconocen: la incertidumbre forma parte del día a día en cualquier negocio.

Pretender tener siempre todas las respuestas antes de actuar puede llevar a la inacción, y esta, a su vez, puede costar oportunidades valiosas.

En definitiva, su regla secreta no es una fórmula mágica, sino un recordatorio constante de que el éxito empresarial depende, en gran medida, de la capacidad de las personas para tomar decisiones, asumir las consecuencias y seguir avanzando.