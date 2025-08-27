Un asesor turístico no se calla y alerta: "Hoy en día sale más barato irse de vacaciones a la Riviera Maya que en España"

En julio de este año se reveló que la inflación crecía en un 2,7%. Una clara prueba del notable incremento de los precios y que también se traslada al ámbito vacacional.

Disfrutar de unas vacaciones en España es más caro y por ello son muchos los que optan por irse al extranjero en busca de destinos más asequibles.

Así, el experto en turismo Stephan Keschelis explicó cómo algunos destinos más paradisíacos en República Dominicana o la Riviera Maya pueden llegar a resultar más asequibles que otros destinos en España.

Objetivo: vacaciones

Cada año son millones los españoles que para liberarse de la rutina y desconectar, deciden viajar a algún destino a disfrutar de sus vacaciones. Lugares como Alicante, Málaga, Mallorca o Valencia son solo algunos de los destinos más populares.

Sin embargo, ya sea por la inflación o por la gran atracción de turistas de otras partes de Europa, los precios de los alojamientos, comidas y demás gastos añadidos han subido de forma inalcanzable para los españoles.

Este tema llegó a Espejo Verano, donde María José, una mujer contó cómo vive sus vacaciones en Alboraya: "Somos seis personas y cinco días y el alojamiento nos ha costado 1.500 euros y las comidas nos pueden salir 350 euros al día".

Es decir, que las vacaciones a una familia le pueden llegar a salir más de 3.500 euros y en un destino que debería ser más asequible como es Alboraya.

Por ello, el programa contó con Stephan Keschelis, un experto en turismo que contó las diferencias de precios entre España y otros países del extranjero.

"Hay un efecto muy fuerte este año que no habíamos tenido en otros: viajar a las Américas nos sale incluso un 10% más barato. Esto, combinado con una bajada de demanda en Estados Unidos, hace que puedas encontrar chollos", aseguraba Keschelis.

El asesor turístico contó también cómo destinos más exóticos también tienen precios que pueden ser accesibles: "También aplica a destinos paradisíacos como República Dominicana o la Riviera Maya, donde puedes hallar incluso precios más bajos que en otros lugares. Por 1.000 euros por persona, ahora en agosto, viajas a un hotel de cinco estrellas con todo incluido".

No obstante, Keschelis quiso indicar que dentro de España también hay destinos asequibles. "Tenemos todos los viajes lujosos en tren, que por 15 o 20 euros te llevan a cualquier ciudad del país. Y, si no necesitas playa, hay muy buenas ofertas en destinos urbanos. Las islas, como Lanzarote o Tenerife, también ofrecen muy buenas ofertas de vuelos: puedes encontrarlos por 50 euros", afirmó.

"Una tendencia que vemos ahora es que hay mucha más flexibilidad. La gente también cambia, en parte, a temporadas más largas, quizás en septiembre u octubre. Muchas personas con horario flexible teletrabajan y pueden aprovechar sitios de vacaciones donde también pueden trabajar", contaba el experto.

Al parecer, con el auge del teletrabajo, ya no hace falta ni estar de vacaciones para disfrutar de un descanso lejos de la rutina. Por esa razón, son muchos los alojamientos y hoteles que incluyen facilidades para poder conciliar la vida laboral con el descanso.

"Hay hoteles que se han adaptado: Canarias, por ejemplo, es un destino de excelencia para viajeros y trabaja mucho con nómadas digitales. Incluso hay hoteles en Toledo que combinan coworking con gimnasio, instalaciones muy modernas y precios accesibles", señalaba Keschelis.