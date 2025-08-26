Una funcionaria de Hacienda no se corta con su experiencia el primer día de trabajo: "No he hecho mucho la verdad"

Una funcionaria y una oficina de la Agencia Tributaria en un fotomontaje.

El primer día de trabajo es uno de los más especiales y recordados para cualquier empleado. Llegar a tu nuevo puesto, conocer a tus compañeros, adaptarte a los nuevos métodos. Es el caso de Mari Carmen, una joven Agente de Hacienda.

Esta joven ha ido contando en su cuenta de TikTok todo el proceso como opositora de Hacienda, una de las etapas más complicadas de un estudiante. Hasta que consiguió la plaza en la Agencia Tributaria y puso el primer pie en ella.

"Estaba tan ilusionada por empezar esta etapa que quería dejar constancia por aquí de este día", asegura Mari Carmen a sus seguidores".

Su primer día de trabajo comenzó a las seis de la mañana, vestida en "modo ejecutiva" y "preparada para "comerme nada más y nada menos que hora y media de carretera".

Esta funcionaria llega a las ocho de la mañana a la oficina y explica que "el horario de agente y técnico es el mismo, se puede entrar de 7:30 a 8:30, según a la hora que entres puedes salir una vez que cumplas siete horas de trabajo". Por tanto, la jornada laboral finaliza entre las 14:30 y las 15:30.

"De verdad no sabéis la ilusión que me hace pasar por esta puerta y poder decir por fin que trabajo ahí dentro", se sincera la joven al poner el primer pie en la Agencia Tributaria.

Una vez terminada la jornada laboral, Mari Carmen expresa sus primeras sensaciones: "Primer día de trabajo superado. La verdad es que tampoco es que haya hecho mucho hoy".

La funcionaria detalla que su primer día se ha basado en tomar posesión del cargo, rellenar unos papeles con sus datos y conocer las instalaciones de la Agencia Tributaria. "También he conocido a mis compañeros, todos muy simpáticos", añade.

En su cuenta de TikTok, Mari Carmen aprovecha para ayudar a nuevos opositores a aprobar el examen de Técnico de Hacienda. Estas son algunas de sus claves: "No pierdas el tiempo en leer todas las preguntas, empieza por el bloque que mejor te sepas, si una pregunta no la sabes, sigue con la siguiente".

La joven también recomienda administrarse bien el tiempo, dejarse el bloque de Economía para el final y descansar el día anterior del examen. "No te agobies repasando, seguro que sabes más de lo que piensas", concluye.