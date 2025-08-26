Un exbanquero no se calla y alerta a quienes guardan su dinero en los bancos de España: "El día que quiebre..."

La confianza en el sistema bancario es uno de los pilares sobre los que se sustenta la economía moderna. Sin embargo, esa confianza no siempre es garantía de seguridad.

Así lo advierte Pedro Muñoz de Vargas, exbanquero con más de 15 años de experiencia en el sector financiero, que ha decidido alzar la voz para lanzar un mensaje de cautela a todos aquellos que mantienen sus ahorros en cuentas bancarias.

En palabras del experto: "Veremos el día que quiebre, a ver cuánto tardas en recuperar tus 100.000 euros".

Su declaración pone de manifiesto una preocupación que muchos clientes desconocen: el riesgo real al que están expuestos sus depósitos en caso de que una entidad bancaria atraviese una crisis.

El exbanquero subraya que el problema no se limita a grandes fortunas, sino que puede afectar a cualquier persona.

"Cuando los necesites para comprarte un coche no lo vas a tener. Tendrás una parte", advierte, resaltando que la disponibilidad inmediata del dinero no siempre está asegurada en situaciones extremas.

Ante un posible colapso financiero, el mecanismo que entra en juego es el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD).

Este organismo, de acuerdo con la normativa vigente, garantiza hasta 100.000 euros por titular y entidad.

No obstante, Muñoz de Vargas cuestiona la capacidad real de este fondo para responder en un escenario de crisis de gran magnitud: "No da para cubrir ni un 10% de un banco serio hoy en día", sentencia.

La afirmación abre un debate sobre la solidez del sistema financiero español y europeo, en un contexto en el que la estabilidad de los bancos sigue dependiendo en gran medida de la confianza de los depositantes.

Aunque el FGD existe como red de seguridad, la advertencia del exbanquero pone en tela de juicio si realmente bastaría para proteger a los ahorradores en una situación crítica.

Más allá de las cifras, el mensaje central de Muñoz de Vargas es claro: el ciudadano común debería ser más consciente de los riesgos que implica tener todos sus ahorros en una sola entidad.

La diversificación, así como una mayor educación financiera, se convierten en herramientas clave para minimizar los peligros y evitar depender exclusivamente de las promesas de un sistema que, llegado el momento, puede mostrar fisuras.

La voz de este exbanquero recuerda algo que muchas veces se olvida: la seguridad absoluta en finanzas no existe, y quienes confían ciegamente en los bancos harían bien en replantearse su estrategia de ahorro.