Los bomberos forestales avisan del "exceso de confianza" frente al descenso de fuegos activos: "No hay que bajar la guardia"
Los evacuados de Sanabria vuelven a sus casas con temor por la "alarma extrema": "El fuego todavía puede volver"
-
Declarado un incendio de índice de gravedad 2 en Terradillos (Salamanca)
La Junta de Castilla y León ha declarado este lunes, 25 de agosto, un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad de Terradillos (Salamanca), según la plataforma Inforcyl.
El fuego se activó a las 20:36 horas y, apenas diez minutos después, se elevó a nivel 2 al representar una “amenaza seria para la población” y poder requerir medidas de socorro o protección de bienes, según informó la Consejería de Medio Ambiente en la red social X.
En la zona trabajan siete medios terrestres, agentes medioambientales, celadores, autobombas y efectivos de los cuerpos de bomberos. Las causas del incendio están siendo investigadas.
-
Se estabiliza el megaincendio de Chandrexa pero surge un nuevo fuego violento en Lugo
Un nuevo fuego violento en Galicia, esta vez en A Pobra do Brollón (Lugo), que ha obligado a activar la situación 2 por su proximidad a varios núcleos de población, ha contrarrestado la noticia positiva de la estabilización del que afecta a Chandrexa de Queixa (Ourense), donde han ardido más de 19.000 hectáreas.
El incendio de A Pobra de Brollón, que también afecta a Quiroga -municipio al que ya había llegado este mes el fuego de Larouco-, se declaró a primera hora de la tarde, según ha informado Medio Rural.
Ha quemado ya a unas 100 hectáreas y ha obligado a activar medidas preventivas por su cercanía a Golmar, en el mismo municipio, y a Conceado y San Pedro, en Quiroga.
-
Repuntan los incendios activos en Galicia: tres focos que queman casi 5.000 hectáreas
La ola de incendios que afecta a Galicia desde hace dos semanas ha registrado un repunte este lunes con la aparición de un nuevo foco en A Pobra do Brollón (Lugo). Con él, son ya tres los incendios activos en la comunidad, que en conjunto arrasan unas 4.950 hectáreas, según la última actualización de la Consellería do Medio Rural.
El nuevo incendio, declarado a las 13:00 horas en la parroquia de Abrence, afecta a unas 100 hectáreas. Ante la proximidad de las llamas a los núcleos de Golmar (A Pobra do Brollón) y a Conceado y San Pedro (Quiroga), se ha decretado la Situación 2 de emergencia de forma preventiva. En su extinción participan cuatro técnicos, 10 agentes, 14 brigadas, 15 motobombas, cuatro palas, cuatro helicópteros y ocho aviones.
Junto a este, permanecen activos los fuegos de Avión (Ourense), que afecta a unas 150 hectáreas en la parroquia de Nieva, y el de Carballeda de Valdeorras, en Casaio, que ya ha quemado 4.700 hectáreas tras propagarse desde el incendio originado el pasado 14 de agosto en Porto (Zamora).
-
Bomberos encuentran restos óseos junto a un coche mientras trabajaban en un incendio en Vilariño de Conso (Orense)
Un helicóptero de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Laza ha localizado restos óseos junto a un vehículo mientras participaba en las labores de extinción de un incendio en Vilariño de Conso (Ourense).
Fuentes próximas al caso han confirmado a Europa Press que los restos se encontraban en una zona de monte próxima a un coche que coincide con el de un vecino de Ourense desaparecido hace varios meses.
Los restos han sido trasladados para su análisis forense e identificación.
-
Dan por controlado el incendio declarado en Campillo de Ranas (Guadalajara), en el que trabajan 33 efectivos
El incendio forestal declarado este lunes en el municipio de Campillo de Ranas (Guadalajara) fue dado por controlado a las 20:18 horas, tras varias horas de trabajo de los equipos de extinción.
El fuego, detectado a las 14:57 por un agente forestal, mantiene aún desplegados a siete medios terrestres y 33 efectivos.
En total, durante las labores de extinción han llegado a participar hasta 17 medios, cuatro aéreos, 12 terrestres y uno de coordinación, con 70 personas movilizadas.
-
El incendio de Garaño desaloja dos nuevas localidades en León con 90 personas
El incendio de Garaño (León) iniciado el pasado domingo y que mantiene activado el nivel 2 de peligrosidad ha desalojado otras dos nuevas poblaciones en Mora de Luna y Vega de Caballeros con un total de 90 personas evacuadas, ha informado la Subdelegación del Gobierno.
Además del desalojo, el fuego también ha originado el cierre de la carretera CL-626, entre los puntos kilométricos 69 al 80.
Este incendio, cuya causa probable, aún en investigación, es que haya sido intencionado, ya mantenía desalojados desde ayer las poblaciones de Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna y Següera de Luna con una total de más de 180 personas evacuadas.
-
Óscar Puente comunica que el incendio en San Clodio-Quiroga (Lugo) afectará las vías de tren
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comunicó a través de sus redes sociales que el incendio originado en A Pobra Brollón (Lugo) en nivel de 2 gravedad, "Está a ambos lados de las vías de tren y va a afectar las instalaciones en la línea Valdeorras-Monforte de Lemos".
Por otro lado, Adif confirmó, también a través de sus redes sociales, que la circulación entre San Clodio Quiroga y Pobra de Brollón se encuentra interrumpida con motivo del incendio.
Este incendio en San Cloudio-Quiroga es bastante grande. Está a ambos lados de la vía y nos va a afectar a las instalaciones en la línea Valdeorras-Monforte de Lemos. pic.twitter.com/RI644x7hwI— Oscar Puente (@oscar_puente_) August 25, 2025
-
Desalojadas de nuevo cinco poblaciones de Zamora por el incendio de Porto
El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora ha ordenado esta tarde el desalojo de cinco localidades de la zona de Sanabria, cuatro de las cuales ya habían sido evacuadas en días pasados, a causa del incendio que se declaró el 14 de agosto en Porto.
Los pueblos de los que el Cecopi ha acordado su desalojo pasadas las siete de la tarde de este lunes son San Ciprián de Sanabria, Coso, Rábano, Barrio de Rábano y Escuredo, han informado fuentes de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.
De ellos, Escuredo, un pueblo de la zona de La Cabrera limítrofe con León, es el único que no había sido evacuado anteriormente, ya que los otros estuvieron desalojados entre el lunes y el sábado de la semana pasada por ese mismo incendio.
Los cinco pueblos suman una población censada de 145 personas que en esta época del año se multiplica por la llegada de veraneantes y turistas.
Para acoger a los desalojados se ha habilitado un albergue provisional en la nave del Centro de Negocios del Centro de Transportes de Benavente, donde ya estuvieron acogidos por Cruz Roja los evacuados la semana pasada.
-
Siete medios y 36 efectivos luchan contra un incendio forestal declarado en Campillo de Ranas (Guadalajara)
Un incendio forestal declarado en el término municipal de Campillo de Ranas (Guadalajara) mantiene desplegados a siete medios terrestres y 36 efectivos en las labores de extinción.
El fuego fue detectado este lunes a las 14:57 horas por un agente forestal, según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
En el dispositivo han llegado a participar hasta 17 medios,cuatro aéreos, 12 terrestres y uno de coordinación, con un total de 70 personas movilizadas.
-
Investigadas dos personas y detenida otra en Pontevedra como presuntas autoras de incendios forestales
La Guardia Civil investiga a dos personas en la provincia de Pontevedra —un vecino de Salvaterra do Miño y otro de Ponteareas— como presuntos responsables de un incendio forestal en Salvaterra. Además, ha detenido en Arbo (Pontevedra) al supuesto autor de otro fuego.
En el primer caso, el Seprona de Tui investiga a un hombre de 60 años, vecino de Salvaterra, y a otro de 40, de Ponteareas, por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia.
El siniestro se produjo el pasado 28 de julio en el monte Codesal, parroquia de Pesqueiras, donde ardieron 56 hectáreas de monte raso y arbolado.
Las pesquisas apuntan al conductor de un tractor que habría originado las llamas mientras realizaba labores de desbroce bajo una línea eléctrica, así como al propietario de la empresa encargada de esos trabajos, que se llevaban a cabo sin autorización del organismo competente.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Ponteareas.
-
Activada la situación 2 en A Pobra do Brollón (Lugo) por un incendio forestal
La Xunta de Galicia ha activado este lunes la situación 2 de emergencia por un incendio en A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo.
Según informa Medio Rural, el fuego se ha declarado en la parroquia de Abrence.
El nivel 2 se ha activado como medida preventiva por la proximidad a los núcleos de Golmar, Conceado y San Pedro.
Afecta a una superficie de más de 20 hectáreas.
-
El Gobierno aprobará mañana la zona de emergencia para territorios afectados por el fuego
La primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, presidida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, aprobará mañana la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano, que han quemado más de 400.000 hectáreas, según estimaciones satelitales.
Una declaración -la antiguamente conocida como zona catastrófica- que afectará a decenas de territorios que han ardido este verano, especialmente a partir del 10 de agosto, en amplias zonas de Castilla y León, Galicia y Extremadura, pero también de la Comunidad de Madrid y Andalucía, entre otras comunidades.
-
Detenido un hombre de 75 años como presunto autor del incendio de Molinaseca tras hacer una hoguera para cocinar
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de León, en colaboración con agentes medioambientales de la Junta, ha detenido este lunes, 25 de agosto, a un hombre de 75 años como presunto autor del incendio forestal declarado el domingo, 24 de agosto, en el término municipal de Molinaseca, en León.
Trasladados los investigadores al lugar en el que se inicio el fuego se comprobó, tras la correspondiente inspección técnico ocular, que el origen del incendio podría tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar por la persona ahora detenida.
El Seprona de la Guardia Civil, una vez identificado plenamente al presunto responsable de la hoguera y tras las pruebas incriminatorias de su origen instruyó las diligencias penales para remitirlas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Ponferrada (León) y a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.
-
Mejora el último incendio surgido en León y más dificultades para controlar el de Sanabria
La extinción de incendios en Castilla y León avanza, con mejorías en la mayor parte de los seis fuegos de gravedad 2, entre ellos el último declarado en la tarde de ayer en Molina Seca (León), pero con más dificultades para controlar los tres focos más difíciles del incendio declarado en Porto (Zamora), en la comarca de Sanabria y que ha saltado a León.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial ha actualizado la situación de los incendios activos en la comunidad, con seis en nivel máximo de gravedad (2), cinco en nivel 1 y otros 8 en nivel 0.
-
La Xunta aprobará este viernes las ayudas para los afectados por los incendios en Galicia
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este viernes el Gobierno gallego aprobará, en una reunión extraordinaria, las ayudas para los afectados por los incendios y se publicarán de manera "inmediata" para que los beneficiarios puedan acceder a ellas "cuanto antes".
En una visita al camping de Mougás, en Oia (Pontevedra), que tuvo que ser desalojado hace unos días por el incendio que afectó a esta localidad, también ha dicho que hay que empezar a trabajar para evitar las escorrentías de cenizas cuando lleguen las lluvias y que estas puedan llegar a comprometer el abastecimiento de agua o provocar desbordamientos.
-
Tres fuegos intencionados de madrugada y en menos de una hora en la misma zona de Gredos
Tres incendios intencionados han sido sofocados durante la pasada madrugada en la misma zona de la abulense Sierra de Gredos y prácticamente simultáneos, ya que han surgido en menos de una hora en los municipios de San Martín del Pimpollar -2- y Cepeda la Mora -1-.
Según ha informado la Junta de Castilla y León, estos fuegos, que han quedado controlados y sofocados en poco tiempo, han arrasado fundamentalmente pasto y matorral en esta comarca de la vertiente sur del macizo abulense.
-
La Junta de Castilla y León pide a los voluntarios que "no obstaculicen" los trabajos de extinción de incendios
El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha pedido este lunes a la ciudadanía que "no obstaculice los trabajos del operativo contra incendios". "Pedimos colaboración, que se deje trabajar al operativo y que, aquellas personas que, con buena voluntad, están intentando atajar el fuego no se pongan en peligro ni a ellos ni al operativo y que dejen trabajar", ha señalado.
Diego ha hecho hincapié en que "se han dado circunstancias de que hay voluntarios que se acercan a las zonas de fuego para combatir el fuego y eso les pone en peligro a ellos y al operativo" además de "impedir que se puedan poner en marcha determinadas técnicas, como pueden ser los contrafuegos técnicos".
-
Galicia estabiliza el incendio de Chandrexa de Queixa y mantiene otros dos fuegos activos
El incendio de Chandrexa de Queixa, con el que arrancó la ola de fuegos en Galicia el pasado 8 de agosto y que ha arrasado 19.000 hectáreas, ha sido estabilizado.
-
Protección civil rebaja a 14 los incendios activos de nivel 2 en Castilla y León y alerta sobre el fuego en Garaño
Protección Civil ha rebajado de quince a catorce los incendios actualmente activos en situación operativa 2, pero ha advertido de que el fuego de Garaño (León) "evoluciona muy desfavorablemente".
Así lo ha manifestado este lunes la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, que ha estado presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
-
Se elevan a 45 los detenidos por incendios forestales y a 133 los investigados
El fin de semana ha dejado otros tres detenidos por su presunta relación con los diferentes incendios forales de este verano en España, lo que eleva la cifra total a 45 arrestados y a 133 los investigados por la Guardia Civil y la Policía Nacional.