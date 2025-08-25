La Junta de Castilla y León ha declarado este lunes, 25 de agosto, un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad de Terradillos (Salamanca), según la plataforma Inforcyl.

El fuego se activó a las 20:36 horas y, apenas diez minutos después, se elevó a nivel 2 al representar una “amenaza seria para la población” y poder requerir medidas de socorro o protección de bienes, según informó la Consejería de Medio Ambiente en la red social X.

En la zona trabajan siete medios terrestres, agentes medioambientales, celadores, autobombas y efectivos de los cuerpos de bomberos. Las causas del incendio están siendo investigadas.