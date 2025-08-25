Marcos, hostelero, sin rodeos sobre la falta de camareros: "Pagamos mejor que nunca, pero prefieren irse a Mallorca"

El sector de la hostelería no pasa por un gran momento, ya que muchos empresarios alrededor de todo el país muestran sus quejas ante la falta de interés por trabajar de camarero, sobre todo en determinadas ciudades como Lugo.

Los hosteleros de la ciudad lamentan que es cada vez más complicado poder encontrar profesionales altamente cualificados, puesto que en muchos casos prefieren dedicarse solo a eventos privados, y en otros casos, prefieren irse todo el verano a Mallorca.

De esta forma, nos encontramos con un problema que se ha acentuado en el terreno hostelero en Lugo durante la presente temporada estival, existiendo una clara dificultad para encontrar camareros y la preferencia de muchos profesionales por desplazarse a zonas más populares.

A este respecto, Marcos García, hostelero con cuatro décadas de experiencia en Lugo, sostiene que “el sector ya no es el que era. Pagamos mejor que nunca y los horarios son los mejores que ha habido, pero muchos prefieren irse a la costa o a Mallorca a sacar 7.000 u 8.000 euros en verano”

La hostelería en Lugo en verano

Agosto es uno de los meses más importantes del año para la hostelería por el aumento de turistas, que junto con los residentes tratan de disfrutar del buen tiempo del verano, si bien, se ha convertido en una situación cada vez más complicada para los negocios lucenses.

La demanda de trabajadores supera ampliamente la oferta disponible, con hosteleros que lamentan que además de haber una escasez de profesionales debidamente formados, sino que muchos camareros prefieren dedicarse a trabajar solo en eventos privados, lo que los lleva lejos de los negocios tradicionales.

La falta de personal está obligando incluso a que algunos establecimientos tengan que reducir horarios o restringir algunos servicios, como el ofrecer cenas ante la imposibilidad de cubrir turnos, con lo que ello supone para los negocios.

No obstante, se trata de un problema que no solo afecta a Lugo, sino que también está afectando al sector en el resto de Galicia y de toda España.

Aunque hay quienes piensan que esta falta de personal puede deberse al plano económico, la realidad es que la hostelería en Lugo ha mejorado notablemente las condiciones salariales en los últimos tiempos.

De acuerdo con los datos oficiales de 2025, el sueldo base para camareros y personal de barra se sitúa entre 1.194 y 1.374 euros al mes más pluses, con un salario medio de entre 1.537 y 2.017 euros al mes, dependiendo de la experiencia y el tipo de establecimiento.

Sin embargo, a pesar de que los salarios han aumentado y se encuentran por encima del convenio, los problemas persisten por la falta de compromiso de muchos trabajadores, con una rotación alta y las condiciones laborales.

Además, trabajar en el sector supone tener que soportar horarios exigentes y largas jornadas laborales que hace que muchas personas prefieran decantarse por otras opciones.

Fuga de camareros a Mallorca

Una de las causas por las que los hosteleros denuncian que se produce una fuga en vacaciones de camareros hacia Mallorca tiene que ver con el hecho de que muchos de ellos consideran que las condiciones laborales y de ambiente son más atractivas e interesantes.

A pesar de que en Lugo se están abonando salarios que son superiores a años anteriores, según destacan los propios empresarios, muchos prefieren aprovechar la temporada para trabajar en zonas con una mayor afluencia turística.

Toni Portela, otra de las figuras destacadas de la hostelería lucense, confirma este fenómeno: “Muchos camareros se van a la costa y a las islas a que los exploten, pero les compensa porque traen mucho dinero y ahorros de vuelta a casa en septiembre”.

Por otro lado, hay que destacar que la migración laboral que se vive en esta época del año también es más severa como consecuencia de la competencia existente en otros sectores y la falta generalizada de mano de obra en diferentes profesiones.

Este hecho ocasiona que la hostelería se vea en la necesidad de competir por trabajadores con otros sectores que para muchas personas resultan más atractivos.

Más allá de lo anterior, hay que considerar que Lugo está experimentando un gran crecimiento turístico, lo que supone una oportunidad interesante para negocios locales, pero estos se están viendo claramente afectados por las limitaciones para encontrar personal cualificado.

¿Cuál es la solución a la falta de camareros?

Ante esta situación actual, los expertos tratan de buscar soluciones para la falta de camareros que afecta tanto a Lugo como a otros muchos puntos del país. La más evidente es la mejora de los sueldos y condiciones, pero en algunos casos esto no es suficiente para atraer a los trabajadores.

Más allá de los salarios, que puedan resultar más o menos atractivos, según el caso, los trabajadores valoran cada vez más otros aspectos que les pueden llevar a buscar otros destinos en los que trabajar como camareros e incluso decantarse por otros sectores laborales.

Entre estos factores que de alguna manera los alejan del sector de la hostelería se encuentran las jornadas laborales y el esfuerzo que supone trabajar en esta época del año en un sector que puede generar mucho estrés y cansancio.

Por otro lado, los empresarios destacan que actualmente tienen que sufrir una falta de compromiso y formalidad por parte de muchos trabajadores, lo que no hace más que dificultar la búsqueda de personal.

Es por ello por lo que sugieren que haya ayudas públicas condicionadas a la formación profesional con el objetivo de que se incentive un sector hostelero más cualificado y comprometido.