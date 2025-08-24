Los bomberos forestales avisan del "exceso de confianza" frente al descenso de fuegos activos: "No hay que bajar la guardia"
-
El incendio de Campanario en Badajoz, estabilizado
Novedades positivas en el incendio de Campanario en Badajoz. El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado y desactivado el nivel 1 de peligrosidad del incendio forestal durante esta noche.
Según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, siete unidades de bomberos forestales, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos de la Diputación de Badajoz han seguido trabajando en la zona.
El nivel 1 se activó la tarde del sábado por la proximidad del fuego a naves ganaderas de la zona.
-
Protección Civil señala que existe una "mejora lenta" de la situación, mientras 15 incendios continúan activos
La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha realizado este domingo el último balance de situación de la ola de incendios que continúa arrasando España. Ha informado de que atualmente hay 15 incendios forestales activos.
De ellos, 14 están en situación operativa 2 y en siete está trabajando la UME para tratar de extinguir las llamas.
Barcones ha valorado que durante la noche ha habido una "mejora de la situación", aunque ha puntualizado que se trata de una "mejora lenta".
Ha añadido que durante la noche se ha estabilizado el incendio de Laroco (Orense), mientras que espera que los medios aéreos puedan estabilizar en las próximas horas los incendios que más preocupan actualmente, uno en Asturias y otro en León. Los trabajos en estas zonas se están complicando debido a la orografía de las zonas en llamas.
En cuanto al incendio de Porto (Zamora), que en las últimas horas se ha reavivado, Barcones ha señalado que los trabajos durante la noche han sido "satisfactorios" y espera que se pueda perimetral este domingo.
La directora de Protección Civil pide no bajar la guardia ya que, aunque "la meteorología es favorable", hay "reproducciones porque las zonas de los incendios son muy amplias y continúa habiendo puntos calientes".
-
Respiro en el incendio de Degaña (Asturias) pero se reactivan otros dos
Un amplio dispositivo aéreo y terrestre ha permitido, con la ayuda del cambio en la dirección del viento a componente norte, "mejorar mucho" la situación en el concejo asturiano de Degaña, donde se ha conseguido contener el frente del fuego que avanza hacia Ibias desde la vertiente leonesa.
No obstante, esas mismas rachas de viento han hecho que se reactivasen los otros dos incendios que también se encuentran activos en la comarca suroccidental de Asturias, en el límite con León. En concreto cerca del pueblo de Genestoso, en Cangas del Narcea, se ha reactivado el fuego, al igual que en el incendio de Caunedo-Gua-Perlunes, en el concejo de Somiedo.
Incendio #CangasdelNarcea #Genestoso. pic.twitter.com/KWRA5TQWaj— 112 Asturias (@112Asturias) August 23, 2025
Hasta doce aviones y helicópteros y más de 30 efectivos en tierra han integrado este sábado el operativo para luchar contra las llamas en el frente de este incendio derivado del de Anllares del Sil, en León, un trabajo que "ha permitido mejorar mucho la situación" y contener el frente que avanzaba en dirección al municipio asturiano de Illas.
-
Castilla y León continúa en "alarma extrema" en 37 municipios
De todos los fuegos activos en nivel dos, el que más preocupa es el de Igüeña (León), el único que continúa avanzando de manera desfavorable ya que la orografía rocosa dificulta el acceso de los equipos terrestres.
La Junta de Castilla y León ha declarado la "alarma extrema" por incendios en 37 municipios de León, Zamora y Palencia desde este sábado hasta el 26 de agosto, con numerosas prohibiciones para evitar nuevos fuegos.
Por otro lado, seis pedanías de Peranzanes han tenido que ser evacuadas; en total son 838 personas las que permanecen evacuadas en 14 pueblos y otras 235 confinadas en 11 localidades, según el último balance oficial.
-
Los incendios en Galicia devastaron un área semejante a la suma de sus siete principales ciudades
Con el fuego más grande de la historia de Galicia ya estabilizado, el de Larouco, Galicia confía en que lo peor de la ola de incendios haya pasado, pero sin bajar la guardia y pensando ya en la recuperación de las zonas afectadas: las llamas devastaron un área semejante a la suma de sus siete principales ciudades de la región.
Actualmente hay tres fuegos activos en Galicia: el de Chandrexa de Queixa y Vilariño, con 19.000 ha. afectadas y una evolución favorable; tampoco están estabilizados el de Carballeda de Valdeorras-Casaio (3.500 ha.), en Ourense, y el de Carballedo-A Cova, en la provincia de Lugo (50 ha).
Las llamas han arrasado aldeas, explotaciones agrícolas y ganaderas y más de 90.000 hectáreas en Galicia, pero también dejan un "desastre ambiental" en la comunidad, donde se han llevado por delante parte de enclaves como Pena Trevinca, los parques naturales de O Invernadeiro y Enciña da Lastra y el bosque de Ridimoas.
-
La reactivación del incendio de Porto (Zamora) obliga a evacuar a más de 300 personas
La Guardia Civil ha desalojado a 330 vecinos de la localidad leonesa de La Baña ante el avance del incendio de Porto, procedente de Zamora.
Este incendio, originado el jueves, 14 de agosto, y que alcanzó el Índice de Gravedad Potencial (IGP) 2 el sábado 16, continúa activo tras llegar días después a la provincia leonesa con más de 150 medios en los trabajos de extinción desde su inicio, tal y como detalla Inforcyl.
La mejora en la situación meteorológica ha permitido que los medios desplegados hayan podido avanzar en la perimetración y contención de los incendios, pero el "problema" surgido en La Baña ha provocado el desalojo del pueblo.
Actualmente son siete los incendios de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 los que existen en la provincia de León, uno de gravedad 1 y cinco fuegos de nivel 0 controlados.
-
Estabilizado el incendio forestal en un paraje entre Granada y Cenes de la Vega
Personal del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y de los Bomberos de Granada han conseguido estabilizar esta madrugada un incendio declarado en un paraje ubicado entre la capital y Cenes de la Vega que ha forzado el corte del tráfico en la zona.
Según han informado el Infoca y Bomberos, el incendio comenzó pasadas las 21.00 horas de este sábado en un paraje forestal cercano a los túneles del Serrallo, en el entorno de un área conocida como Fuente de la Bicha ubicada entre Granada capital y Cenes de la Vega.
El fuego afecta a una ladera próxima al río Genil y cercana a un restaurante del municipio de Huétor Vega, local que ha sido desalojado, y las llamas han sido visibles desde diferentes puntos de Granada y el área metropolitana.
El Infoca ha reforzado durante la noche el dispositivo desplegado por tierra ante la imposibilidad de activar medios aéreos y a las 2:40 horas ha conseguido estabilizar el incendio.
En la zona actúan además agentes de la Policía Local de Granada para garantizar la seguridad de los vehículos que circulan por la A-395 y facilitar el trabajo de los medios activos.