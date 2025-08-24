La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha realizado este domingo el último balance de situación de la ola de incendios que continúa arrasando España. Ha informado de que atualmente hay 15 incendios forestales activos.

De ellos, 14 están en situación operativa 2 y en siete está trabajando la UME para tratar de extinguir las llamas.

Barcones ha valorado que durante la noche ha habido una "mejora de la situación", aunque ha puntualizado que se trata de una "mejora lenta".

Ha añadido que durante la noche se ha estabilizado el incendio de Laroco (Orense), mientras que espera que los medios aéreos puedan estabilizar en las próximas horas los incendios que más preocupan actualmente, uno en Asturias y otro en León. Los trabajos en estas zonas se están complicando debido a la orografía de las zonas en llamas.

En cuanto al incendio de Porto (Zamora), que en las últimas horas se ha reavivado, Barcones ha señalado que los trabajos durante la noche han sido "satisfactorios" y espera que se pueda perimetral este domingo.



La directora de Protección Civil pide no bajar la guardia ya que, aunque "la meteorología es favorable", hay "reproducciones porque las zonas de los incendios son muy amplias y continúa habiendo puntos calientes".