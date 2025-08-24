Jorge Werner, experto jurídico, sobre las herencias: "La gente piensa que puede dejar su dinero a quien quiera"

El tema de las herencias continúa siendo una fuente constante de dudas, malentendidos y creencias erróneas para muchos ciudadanos.

A pesar de tratarse de un asunto legal con normas claras, una gran parte de la población desconoce cómo funciona realmente el proceso de sucesión y reparto de bienes en España.

Conscientes de esta realidad, los abogados Jorge Werner y Manel Espinosa han decidido utilizar las redes sociales para divulgar información jurídica de manera accesible a través de su canal 'Thejurisfluencers'.

Uno de los principales objetivos de Werner ha sido desmentir los grandes mitos que rodean al mundo de las herencias, aclarando cómo funciona el sistema y qué límites impone la ley.

Según explica el letrado: "En España, existen límites muy claros establecidos por el Código Civil sobre cómo y a quién puedes destinar ciertos bienes".

Esta afirmación desmonta una de las creencias más extendidas: que cualquier persona puede dejar su herencia a quien quiera, sin restricciones.

Otro de los puntos clave que aborda Werner es la necesidad de hacer testamento para evitar futuros conflictos y asegurar que la voluntad del testador se cumpla.

En sus palabras: "Si quieres hacer las cosas bien y no llevarte una sorpresa en el futuro deberás hacer testamento. En España según el Código Civil hay dos tipos: el ológrafo y el notarial".

Ambos formatos son válidos legalmente, pero cada uno tiene sus particularidades bien definidas.

El testamento ológrafo es el que redacta una persona de su puño y letra: "Ológrafo es simplemente uno que haces a puño y letra y es fundamental que lo dejes firmado, mientras que el notarial es el que hacemos ante notario".

Pese a que ambos modelos son legítimos, Werner muestra su preferencia clara por el notarial, dado que aporta mayor formalidad y reduce el riesgo de conflictos.

"Siempre vamos a recomendar este para que no tengamos problemas en el futuro que haga que nuestra voluntad no acabe siendo la que se materialice", señala.

De esta forma, el testamento notarial, al realizarse ante un notario, tiene mayores garantías de autenticidad y reduce el riesgo de impugnaciones o errores formales.

Cómo se reparte una herencia

Otro error común entre los ciudadanos es creer que pueden repartir libremente todos sus bienes.

Sin embargo, el Código Civil establece una estructura rígida que debe respetarse. Como explica Jorge Werner: "Tenemos limitación. El caudal hereditario habrá que dividirlo en tres".

Estas tres partes son: la legítima, el tercio de mejora y el de libre disposición.

La legítima es inamovible y debe ir destinada a los llamados 'herederos forzosos', quienes no pueden ser excluidos de este reparto.

El abogado lo detalla así: "El primer tercio será la legítima, que tenemos que dejársela siempre obligatoriamente a partes iguales a los herederos forzosos”, y añade: “Estos son básicamente ascendientes, descendientes y cónyuges".

El segundo tercio, denominado 'de mejora', permite introducir cierta flexibilidad: "Después tenemos el tercio de mejora que lo que hace es que a todos estos herederos forzosos los pueden mejorar pero esta vez no de forma igualitaria".

Este tercio permite, por ejemplo, beneficiar a un hijo en particular sin necesidad de repartir en partes iguales.

Por último, el tercio de libre disposición es el único que permite otorgar bienes a personas ajenas al círculo familiar, sin restricciones legales.

"Esta es la única parte del caudal hereditario que podrás dar a quien tú quieras sin ningún tipo de restricción, pero recuerda que además tienes el usufructo del cónyuge", puntualiza Werner.

A modo de conclusión, el abogado deja clara una advertencia: "La gente piensa que puede dejar su dinero a quien quiera y no es así".

Este desconocimiento generalizado puede generar expectativas erróneas y, en ocasiones, conflictos familiares o judiciales al momento del reparto.

Además, Werner recuerda que algunas Comunidades Autónomas poseen legislación civil propia que puede modificar algunos de estos criterios generales. Por eso, insiste en la importancia del asesoramiento legal personalizado para evitar errores comunes.