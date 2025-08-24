Una enfermera habla sin filtros y revela su primer salario: "El primer mes no se cobran las noches, es todo el sueldo base"

El primer sueldo siempre es un momento que marca, sobre todo cuando se trata del inicio en una profesión vocacional y exigente como la enfermería.

Sarai Valor, una joven enfermera recién graduada, decidió compartir en TikTok, con total transparencia, cómo fue su experiencia al recibir su primer salario.

Sus palabras han generado conversación, no solo por la cifra en sí, sino también por la explicación de cómo funciona el sistema de pagos en este sector.

"Hoy he cobrado mi primer sueldo como enfermera recién graduada que lleva un mes, y vamos a hablar un poco de esto", comenzó relatando Sarai en su vídeo.

Desde el inicio dejó claro que no tiene reparos en hablar de su salario: "Siempre he dicho que no voy a tener problema en decir lo que cobro, porque cuando yo estaba en la carrera, no sabía que se podía cobrar".

Según detalló, en la primera quincena de julio trabajó turnos de 12 horas en un servicio general: "Hacía un diurno y al día siguiente un nocturno, así que trabajaba de 8:00 a 20:00, al día siguiente de 20:00 a 8:00, y luego libraba tres", explicó.

A partir del día 16, su trabajo se centró en quirófano, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00, siendo este un horario más corto que encadenaba cinco días seguidos.

Un dato que sorprende a quienes no están familiarizados con la profesión es la forma en la que se perciben los complementos de nocturnidad y festivos.

"Tened en cuenta que el primer mes no se cobran ni las noches ni los festivos que hayas hecho. O sea, es todo el sueldo base", puntualizó Sarai.

Esto significa que, aunque en julio realizó varios turnos de noche y festivos, ese esfuerzo no se reflejó en el ingreso inmediato.

Tras detallar sus condiciones, reveló el dato que todos esperaban. "Eso ha sido julio, y he cobrado 2.140 euros", afirmó de forma clara.

Esta cifra representa un sueldo bastante llamativo, sobre todo si se considera los complementos que se acumularán el mes siguiente.

Este desfase entre trabajo realizado y cobro puede resultar confuso al inicio, pero es la práctica habitual en el sector sanitario.

"En agosto me vendrá el sueldo base, que será ese mes y , además, todas las noches y festivos que hice en julio; en septiembre me vendrá el sueldo base, más las noches y festivos que haya hecho en agosto", resumió Sarai.

Otro aspecto que mencionó es la retención aplicada. En su caso, al no tener intención de trabajar durante todo el año, el impacto del IRPF en su nómina es menor.

"Todo eso es para mí, porque de ahí ya se le resta el IRPF. Como yo no voy a seguir y solo voy a trabajar en verano, el IRPF que tengo no es alto, con lo cual no me quitan mucho", concluyó.

En definitiva, el relato de Sarai pone sobre la mesa una cuestión de interés público: el valor económico del trabajo de las enfermeras y cómo se organiza su remuneración.

Transparente y sin filtros, su experiencia ayuda a comprender mejor una realidad que, a menudo, permanece invisible hasta que se vive en primera persona.