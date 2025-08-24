Un camarero español con 30 años de experiencia no se corta: "Cobro 1.000 euros y esperan que no me queje"

El sector de la hostelería no es nada sencillo y cada vez resulta más complicado que los negocios encuentren personas dispuestas a trabajar como camareros. Siendo un tema de actualidad, desde Talent Match (@talentmatch.es) han entrevistado a un profesional del sector.

En este sentido, un camarero con 30 años de experiencia ha hablado sin rodeos acerca de la situación, explicando que actualmente los propietarios de establecimientos buscan un perfil de trabajador que se conforme con poco salario.

A lo largo de sus tres décadas trabajando en el sector, destaca como uno de los principales cambios el tipo de empleado, ya que años atrás había más personal del país, y ahora es más gente de fuera.

Al ser preguntado por el motivo por el que cree que está sucediendo este cambio, destaca que se trata de “un trabajo sacrificado” y que no todo el mundo está dispuesto a afrontar sus exigentes condiciones.

Sobre el salario, asegura que se pueden ganar unos 1.200 – 1.300 euros, lo que para muchos profesionales y personas interesadas en buscar un trabajo resulta insuficiente dadas las características de este empleo.

Pros y contras

Trabajar como camarero puede parecer sencillo, pero realmente no lo es tanto y tiene algunos puntos a valorar. La hostelería es una buena opción para comenzar en el mercado laboral, con la posibilidad de llegar a generar buenos salarios.

Ventajas de trabajar como camarero

Aunque cada negocio puede tener sus propias particularidades, hay algunas ventajas que se pueden detectar en la mayoría de los casos, así como algunos inconvenientes que también hay que tener muy presentes.

Entre sus pros destacamos que siempre se podrá tener dinero en efectivo, ya que parte de los ingresos se generan a partir de las propinas, de manera que al terminar cada turno se tendrá algo de dinero en el bolsillo.

Otro punto a su favor es que ayuda a mantenerse en forma, puesto que trabajar como camarero implica estar de un lado para otro sin parar sirviendo mesas. Al estar en continuo movimiento y no tener un trabajo sedentario, el cuerpo se mantendrá en forma, sin tener que ir al gimnasio.

También te permite estar acompañado, al estar rodeado de personas y poder así escuchar historias interesantes, además de interactuar y relacionarte, y si eres una persona social, puede que te ayude a la hora de generar más y mejores propinas.

Dado que la gran parte de tus ingresos depende de las propinas, tienes la posibilidad de controlar tus ingresos en parte, de manera que puedes saber lo que tienes que hacer para obtener más dinero de tus clientes.

En muchos restaurantes se permite la rotación entre camareros siempre que tengan las mismas capacidades y experiencia, de manera que podrás pedir un día o noche libre en muchos de los casos y ser sustituido por otro compañero, algo más complicado en otros trabajos.

Trabajar como camarero también te permite no llevarte el trabajo a casa, puesto que una vez que finaliza tu jornada de trabajo, podrás olvidarte, sin tener que comerte la cabeza con reuniones o llamadas telefónicas, sino dedicarlo a tu tiempo libre.

Asimismo, una vez que adquieres experiencia, puedes trabajar como camarero en cualquier lugar, ya que la hostelería siempre necesita de personal. Por último, destacar que puedes generar ingresos extra trabajando en días festivos y cubriendo vacaciones.

Inconvenientes de ser camarero

Una vez comentadas sus principales ventajas, también hay que ser consciente de que es necesario lidiar con algunos inconvenientes, siendo un trabajo con una gran responsabilidad en el que habrá que trabajar los fines de semana.

Aunque ser camarero te puede ayudar a mantener la forma al estar permanentemente en movimiento, es una realidad que, tras un tiempo ejerciendo como tal, el cuerpo se resiente, y tras años desempeñando el oficio, se pueden sufrir problemas de espalda y rodillas.

Otro punto en contra es que no se disfruta de beneficios adicionales al propio trabajo, algo que no sucede en otros trabajos, donde las empresas ofrecen a sus empleados distintos beneficios. En hostelería tendrás incluso que presentarte estando enfermo para poder cobrar.

Además de lo anterior, no hay que olvidar que, al estar en permanente contacto con los clientes, se puede disfrutar de la amabilidad de muchos de ellos, pero al mismo tiempo habrá que lidiar con clientes desagradables.

Siendo camarero habrá que saber cómo mantener la compostura en situaciones desagradables y no caer en cualquier tipo de provocación de un cliente. Al contrario de lo que sucede con otros trabajos, en este caso no tendrás más remedio que poner tu mejor cara.

En todo caso, se trata de ventajas e inconvenientes generales, ya que no todos los restaurantes y bares son iguales, y cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Lo que está claro es que, para ser camarero, es fundamental tener una serie de habilidades: