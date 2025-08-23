Alquilan un apartamento para sus vacaciones y se llevan una sorpresa: “Veíamos que nos quedábamos en la calle”

Las estafas de apartamentos vacacionales en las diferentes plataformas dedicadas a este tipo de alquileres son relativamente comunes, a pesar de que en el año 2024, según el Ministerio del Interior, descendieron un 29,7%, pasando a 1.136 casos.

Este tipo de engaños suele incluir fotos atractivas, precios muy bajos, solicitudes de pagos por adelantado o mediante enlaces externos, y presiones para cerrar el trato. Por ello, muchas veces es fácil que alguien caiga en la trampa.

Uno de los afectados por este tipo de estafas fue Christian Escudero, locutor de radio, que planeó un viaje a Londres con sus amigos, reservó un piso en Booking y, al llegar, descubrió que la vivienda era inexistente. Así lo contó a los periodistas de Equipo de Investigación.

"No obtuvimos respuesta"

Comenzó narrando su historia explicando que "estuvimos mirando alojamientos y encontramos uno que por precio, ubicación y demás nos cuadraba bastante". Dicho inmueble estaba ubicado en la zona de Bethnal Green, aproximadamente a 22 minutos del centro de Londres en metro.

Comentó que las habitaciones del piso estaban "aparentemente limpias, amplias, todo normal, un alojamiento decente". La reserva correspondía a 3 días y 2 noches, por lo que pagaron un total de "150 euros".

Alojamiento alquilado por Christian Escudero en Londres. laSexta

Tras recibir el número de confirmación de la reserva, enviado por Booking al correo electrónico, ya tenían todo planificado para su viaje a la capital inglesa. Sin embargo, se llevaron una desagradable sorpresa al llegar.

"Cuando llegamos, nos encontramos, para empezar, una fachada que se aproximaba más a un sitio abandonado que a un alojamiento", expresó el joven.

A pesar de las apariencias, optaron por comprobar si, en efecto, era un alojamiento: "Después de haber llamado insistentemente, nadie daba señales de vida y supuestamente hacía falta un código PIN para acceder que nunca nos llegó".

Aclaró que reclamaron en reiteradas ocasiones el envío del código PIN a través de "correos electrónicos e infinitas llamadas", sin embargo, "no obtuvimos respuesta ni del alojamiento ni de Booking España".

Frente a la situación, sentenció Escudero que "veíamos que nos quedábamos en la calle en uno de los barrios más conflictivos de Londres, que eso nos lo dijo un hombre que pasaba por ahí".

Este transeúnte resultó ser la solución a su problema: "Tuvimos un golpe de buena suerte porque este señor regentaba un kebab cerca de allí y nos dejó dormir en su kebab toda la noche acostados en cuatro sillas cruzadas".

Christian y sus amigos durmiendo en un kebab en Londres. laSexta

"Al día siguiente reservamos otro hotel, otro alojamiento", comentó. Sin embargo, esta situación no quedó allí, ya que, cuando llegaron a España, "contacté con Booking por llamada telefónica, esta vez sí obtengo respuesta".

"Traté por todos los medios de dialogar con ellos para que nos devolviesen el dinero que habíamos pagado por un alojamiento que nos había estafado", explicó el joven víctima de estafa.

Pero la respuesta de Booking fue contundente: "No solo no nos ofrecieron una solución, sino que además nos amenazaron con aplicarnos un recargo por cancelación diciendo que no nos habíamos presentado al alojamiento".