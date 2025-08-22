Un camarero, sobre el restaurante de Ibiza que cobró 27€ por cortar una tarta: “Se está viendo mucho y es una lástima”

Montaje con un camarero llevando una tarta a la mesa y la factura del restaurante ChatGPT

Una clienta publicó en redes sociales la fotografía de la factura de un restaurante en Ibiza donde decidió celebrar su cumpleaños.

En principio parece una factura común y corriente; no obstante, al verla con detenimiento, sale a relucir un concepto muy particular: "Corte de tarta 27 euros".

Dicha imagen, republicada después por Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, generó un importante revuelo. Tanto es así que Soriano, quien habló con la clienta, contó cómo fue la situación en el programa Espejo Público.

"Nadie les había dicho nada"

El camarero expuso que la clienta afectada por la situación desconocía completamente la existencia de dicho cobro por cortar la tarta, pero que si de alguna forma esto hubiese estado especificado en algún lado, sería legal.

"Si estuviese especificado en la carta o preavisado, podría llegar a ser legal eso, ya que al final lo que te está cobrando es el servicio ya no de cortar la tarta sino los platos, cucharillas y demás", explicó Soriano.

Sin embargo, como fue explicado anteriormente, "en este caso no fue avisado, me lo contó la clienta, nadie les había dicho que le iban a cobrar ningún extra porque seguramente no lo hubiesen pedido, me parece un poquito caro, ¿no? por poner una tarta y unos platillos".

La costumbre de llevar una tarta de cumpleaños al restaurante es muy común, incluso en algunos casos, como acotaba el presentador Miquel Valls: "A veces incluso te ponen la música del cumpleaños feliz para que se entere todo el mundo".

Cumpleaños en Ibiza, llevan una tarta al restaurante y todo bien, pero al ver el ticket ven que se les cobró el corte de dicha tarta sin haberles preavisado de ese extra. ¿Lo veis correcto o no? pic.twitter.com/LF1XGUUB8k — Soy Camarero (@soycamarero) August 13, 2025

Sin embargo, el camarero especificó que esta práctica de cobrar por el servicio de llevar la tarta a la mesa y poner platos y cucharas, entre otros, "cada vez se está viendo más y es una lástima porque hay que tener un poquito de visión empresarial ¿no?".

Expandió esta idea comentando que "al final eso no es fidelizar clientes, vas a tener un margen de beneficio en ese momento, pero esos clientes no van a volver, por lo tanto, al final la que pierde es la empresa".

"Te puedes negar a pagarlo"

En este tipo de casos, el cliente podría negarse a pagarlo; sin embargo, muchas veces no lo hace. Para explicar esto, Soriano recurrió a una situación similar que también le comentó otro hostelero.

"Los clientes habían puesto una mala reseña de un buffet libre porque los habían pillado robando dos entrecots, al final tuvo que venir la policía y al final han pagado porque estaba la policía delante", contó.

Jesús Soriano (Soy Camarero) en el programa 'Espejo Público' Antena 3

En aquel caso, parte de la razón por la que acudió la policía era porque dichos clientes se habían negado a pagar la comida robada. Sin embargo, por lo general, explicó el camarero que "sí te puedes negar a pagarlo, pero ya es demasiado un caos".

"Muchas veces los clientes prefieren pagar y no volver al hacer un show", acotó Soriano. En el caso de la tarta, se entiende que en efecto la clienta pagó los 27 euros que se le cobraban y decidió no volver al establecimiento.