Rubén Corral (25), piloto de hidroaviones, revela la realidad de los incendios en Galicia: “Está siendo muy complicado”

En los últimos días, la comunidad gallega se ha visto en vilo por múltiples focos activos que ya han dejado 63.000 hectáreas quemadas y miles de evacuados.

En este contexto, el joven piloto del Ejército del Aire, Rubén Corral, que se encuentra en la comunidad autónoma intentando extinguir el fuego, contó en el programa Espejo Público la realidad a la que se enfrentan quienes están en la zona.

El joven comenzó su intervención de manera honesta, exponiendo que "la verdad que estos incendios están siendo muy complicados". Con ello se refería no solo a las labores de extinción, sino a la devastadora realidad que supone enfrentarse a esta situación.

"Igual que lo están viendo ustedes, al final, a nosotros nos toca vivirlo desde arriba", comentó, refiriéndose a las imágenes que aparecen en los medios de comunicación y en las redes sociales.

A esto sumó que, por mucho que se preparen, hasta que no se enfrentan a estas situaciones es difícil comprender las consecuencias que conllevan este tipo de catástrofes.

"Hasta que no te enfrentas a ello y ves de verdad las consecuencias que está teniendo, no solo ambientales sino de biodiversidad, pérdidas económicas, la cantidad de personas a las que está afectando, que ya se haya cobrado 4 vidas...", reflexionó.

Así, manifestó que todo esto "nos motiva aún más para estar trabajando aquí todos los días, horas y horas. Los pilotos durante el día y nuestro personal de mantenimiento por las noches y por las mañanas, todos trabajando con lo que podemos para sacarlo adelante cuanto antes".

"En cuestión de minutos aparece otro foco nuevo"

Corral expuso que la extinción de los incendios "está siendo muy complicado. Incluso las personas más experimentadas de esta unidad lo dicen, que en muchos años nunca habían visto algo así por la cantidad de focos diferentes que se están produciendo".

"Al final, a nosotros nos mandan a una zona, intentamos trabajar lo mejor posible en esa zona, pero es que en cuestión de minutos o de horas, aparece otro foco nuevo en otra zona, más complicada y que les cuesta más acceder a los medios terrestres, tenemos que ir allí", explicó el piloto.

Rubén Corral, piloto del Ejército del Aire, en el programa 'Espejo Público' Antena 3

A esto sumó que generan mayor preocupación aquellas zonas "críticas" que podrían afectar a pueblos o autovías o en las que, en general, la vida de las personas corra riesgo, por lo que cuando se enfrentan a estas situaciones tienen que actuar con mayor rapidez.

Otro factor que complica la extinción de los incendios es que "el viento no cesa, la ola de calor, que esperemos que se acabe ya, pero no ayuda". No obstante, expuso que "es cuestión de seguir trabajando, de no decaer nunca y no tirar la toalla".

Finalmente, compartió que a pesar de tener 25 años y dos años de experiencia como piloto, "hay que aprender mucho de las personas con experiencia, del comandante de la aeronave, todos los que puedan ayudar".

"Cuando uno consigue llenar esas mochilas de habilidad y experiencia, ya puede afrontar los incendios de forma mucho más segura. En cualquier caso, si alguno de nosotros se sube a ese avión es que estamos preparados", destacó Corral.