Un vecino de Ourense, alto y claro sobre los incendios: "Contra el fuego ha luchado el pueblo, nadie vino a ayudar"

La ola de incendios que azota a España ha pasado a ocupar todas las portadas. Las llamas acechan diferentes partes de nuestro país y una de las zonas más afectadas ha sido Galicia.

Hasta el momento han ardido más de 50.000 hectáreas en dicha Comunidad Autónoma y de hecho todavía hay alrededor de 12 fuegos en activo.

En un pueblo de Ourense, A Veiga, las llamas golpearon de lleno. Sin embargo, un vecino ha señalado que los vecinos nunca llegaron a ser desalojados y que fueron ellos mismos los que tuvieron que luchar con las llamas.

Fuego en A Veiga

Hace más de una semana que Galicia se ha visto azotada por numerosos incendios repartidos por diferentes zonas del territorio.

Se calcula que actualmente hay más de 51.220 hectáreas ardiendo y gran parte de ellos se centran en la provincia de Ourense. Ahí el fuego se ha prolongado por los pueblos, localidades y aldeas.

Los incendios han provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detuviese sus vacaciones para viajar hasta Galicia a reunirse con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, para mostrar el apoyo del Gobierno y el Ejecutivo.

Uno de los pueblos afectados por las llamas en Ourense ha sido A Veiga. Un pequeño municipio de tan solo 20 habitantes. Fernando, uno de los vecinos estuvo en Hoy por Hoy y contó la difícil situación que tuvo la localidad con las llamas.

"No estamos desalojados, porque si llegan a desalojar, aquí no hubiese quedado nada. Los vecinos fuimos quienes paramos los fuegos solos, sin prácticamente ayuda de nadie", aseguraba el vecino.

De hecho, Fernando contaba la falta de apoyos que tuvo el pueblo: "Aquí empezó a arder el viernes a las 14:30, aproximadamente, y no apareció nadie hasta la noche, hasta las 22.00, cuando entró un relevo de un guarda forestal, un agente forestal de la Xunta de Galicia. Y bueno, parecía que, cuando veías una persona con una sirena encima del coche, estabas salvado, ¿no?"

"Aquí fue prácticamente un caos total. No sabíamos qué hacer. La gente venía, las motobombas llegaban al pueblo y no sabían por dónde entrar, no conocían las pistas, no sabían dónde cargar agua, no conocían los atajos del monte para llegar a las zonas… no sabían nada. Entonces, si a nosotros nos llegan a desalojar de aquí, esta aldea no hubiese quedado en pie", afirmaba el vecino.

Después de la lucha de sus vecinos contra el fuego, el incendio en A Veiga está controlado pero las llamas todavía se mantienen activas en varias zonas de Ourense.

"Ahora mismo estamos agotados. Llevamos prácticamente todos los vecinos tres días sin pegar ojo. Pero ya le digo: aquí el trabajo lo han hecho los vecinos. Somos 20, pero estos días parecíamos 20.000. Yo no sé de dónde saca la gente las fuerzas. Es impresionante", contaba Fernando.

El vecino mostraba la gran dificultad que están viviendo en Galicia: "Mires donde mires, de noche es todo naranja. Llevamos tres días sin ver el sol, aunque hemos batido récords de temperatura durante los últimos 10 o 12 días. En cuanto sales de aquí te das cuenta de que hay sol. Aquí es humo continuamente, todo está lleno de ceniza. Es desesperante, la verdad. Espero que acabe".