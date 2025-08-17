Un turista no se calla y deja claro lo que piensa tras volver a España: "Somos mucho más pobres de lo que creía"

El regreso a casa después de un viaje suele ir acompañado de reflexiones y comparaciones inevitables.

Esto le ocurrió a Víctor Gómez, conocido en TikTok como @machbel, tras pasar quince días recorriendo Francia.

Su experiencia, pese a no ser muy extensa, le llevó a una conclusión contundente: "España es un país mucho más pobre de lo que creía".

Víctor explicó que no estuvo en destinos considerados de alto nivel económico como Luxemburgo, Suiza o Noruega. Aun así, la comparación con Francia fue suficiente para provocarle un choque.

"Nada más entrar ayer por España, por la frontera de Vizcaya del País Vasco, fue como llegar a Rumanía. Y estaba entrando en el País Vasco, eh. No en Melilla, Ceuta o algún sitio de estos que es mucho más pobre", afirmó.

Su impresión no se basó en un único aspecto, sino en una serie de detalles observados desde el primer momento.

"Fue exactamente la misma impresión que tuve la primera vez que fui a Rumanía: carreteras antiguas, coches con diez años más de antigüedad, gasolina al mismo precio, bloques de pisos y gente hacinada junto a la autopista...", destacó.

No todo fueron críticas. Gómez reconoce la belleza de ciertos paisajes españoles, como el recorrido por la A8 costera, que califica de "precioso".

Sin embargo, su valoración general de la calidad de vida fue clara: "Mucho inferior España que Francia. Y como te repito, estoy hablando de Francia, no de Suiza, ni de países de primer mundo de verdad".

En cuanto al coste de vida, Victor aseguró que no encontró grandes diferencias en productos básicos.

"El precio en los supermercados, prácticamente igual. La gasolina, de 5 a 30 céntimos más cara en Francia. Y, en cuanto a los precios de pisos y casas, casi más barato en Francia que en España", destacó.

A ello se suma que, según él, ciudades francesas como Ruan, Nantes o Burdeos ofrecen salarios más altos, lo que repercute directamente en su aspecto y servicios.

"Se nota que la calidad de los restaurantes está muy bien. Las ciudades son muy bonitas, está lleno de flores, todo muy cuidado", señaló.

Durante su viaje, Víctor se fijó especialmente en el tejido industrial francés: "Da gusto ver las factorías, las empresas que fabrican en zonas tan rurales como la Bretaña francesa. Las ves y dices: esto parece casi una estación de la NASA".

Y añadió: "Y están en Bretaña para producir quesos y productos agrícolas. No es nada de ciencia ficción, pero todo está muchísimo mejor y más cuidado que en España".

La única pega que pone al país vecino es de carácter social: "¿Qué pasa en Francia? Que hay franceses. Y los franceses, pues bueno, no se aguantan ni entre ellos, viendo lo visto. Eso sí, en los restaurantes son súper majos atendiéndote".

Su reflexión final va más allá de la comparación turística. Para Víctor, España está siguiendo un modelo económico que, a largo plazo, empobrece a su población.

"Estoy viendo que tanto focalizarse en el turismo está ocurriendo como en Tailandia o en la Riviera Maya de México: se está empobreciendo a la población local a costa de que unos turistas vivan muy bien pagando precios muy inferiores a los de su país", explicó.

Sobre este modelo económico, concluyó: "Nada de grandes empresas, nada de tecnología, nada de ir a por mercados grandes; sino servir a la gente de forma barata, con buenos servicios y precios mucho más bajos que en esos países de origen".

En definitiva, como advierte Víctor, mientras este modelo pueda beneficiar a los visitantes, su verdadero impacto lo sufren quienes viven en los destinos turísticos, dejando en evidencia la necesidad de repensar un turismo más justo y sostenible.