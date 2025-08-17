Miguel Sebastián, analista económico, contundente: “Empujamos a los jóvenes a endeudarse de por vida”

El Consejo de la Juventud de España ha revelado recientemente los datos sobre la emancipación juvenil correspondientes al segundo semestre de 2024. Los resultados son preocupantes: únicamente el 15,2 % de los jóvenes españoles ha podido independizarse en ese periodo.

Según el informe, para poder emanciparse, un joven debe destinar de media el 92,3 % de su salario solo a la vivienda. Además, el 1,8 % de la población joven se encuentra en riesgo de pobreza.

Ante estas cifras, el economista Miguel Sebastián ha intervenido en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta para aportar su análisis de esta tétrica realidad.

"La única solución pasa por la vivienda"

El economista calificó la situación como un "problema bastante crónico" y señaló que el principal obstáculo reside en el mercado inmobiliario, donde, explicó, "tenemos un nudo gordiano".

"Es un problema social y la única solución pasa por el mercado de la vivienda, y ahí es en donde tenemos el nudo gordiano. Mientras no se deshaga ese nudo, va a ser muy difícil mejorar la emancipación", sentenció.

El problema del acceso a la vivienda en España es ampliamente conocido. Con unos precios que continúan en alza, la compra de una propiedad, sobre todo para los jóvenes con salarios más bajos, supone una misión casi imposible.

Sebastián subrayó el peligro de repetir errores del pasado: "De hecho, estamos corriendo el riesgo que vivimos a principios de siglo con este estrangulamiento del mercado de alquiler: empujar a los jóvenes al mercado de la vivienda en propiedad".

Esto se traduce, según comunicó el economista, en "empujarlos a hipotecarse y endeudarse casi de por vida para poder acceder a una vivienda".

Para poner las cifras en contexto, una persona de entre 25 y 29 años cobra un salario medio de 21.446 euros brutos anuales, según datos de Bankinter. Por otro lado, una vivienda de 80 metros cuadrados en España ronda los 197.680 euros.

Miguel Sebastián, economista, en el programa 'Al Rojo Vivo' laSexta

Así, la mayoría de los jóvenes que consiguen emanciparse lo hace a través del alquiler (un 60 % del total). Sin embargo, de este porcentaje, un tercio solo puede permitírselo compartiendo piso.

Esta situación se explica porque, según datos de Idealista, el alquiler promedio en España cuesta 14,6 euros por metro cuadrado. Esto supone que una vivienda de 80 m² representa un gasto de 1.168 euros mensuales, sin contar los suministros.

Con esta realidad sobre la mesa, el economista insistió en que llevar a los jóvenes a "endeudarse de por vida" es algo que se debería evitar a toda costa.

"Es un disparate que hay que tratar de evitar porque es un despilfarro de recursos", acotó. Por otro lado, señaló que "es muy importante actuar sobre el mercado de la vivienda, no solamente por el problema social, sino por el riesgo económico de generar una burbuja inmobiliaria".