Un bombero, crítico con los sueldos que cobran: "La gente no quiere venir a trabajar porque ganan una miseria"

En los últimos días, España ha estado asediada por el fuego. En este escenario, los bomberos se han convertido en actores cruciales que se arriesgan diariamente para intentar extinguir las llamas en varias comunidades autónomas.

No obstante, han sido varios los que, en este contexto, han levantado la voz para denunciar la precariedad laboral a la que están sometidos, marcada por la falta de personal, la escasez de medios y los salarios bajos.

Uno de los bomberos que ha hablado ha sido Sergio Martín Muñoz, de la brigada helitransportada de Valdemorillo (Madrid), quien en el programa Al Rojo Vivo de LaSexta denunció las dificultades a las que se enfrentan estos trabajadores.

"Esto es una realidad que no quieren cambiar"

Martín Muñoz comentó que en incendios como el de Tres Cantos (Madrid), el esfuerzo para sofocar las llamas fue mayúsculo debido a una importante falta de personal.

"A día de hoy, Madrid no ha podido cubrir con trabajadores el refuerzo porque la gente no quiere venir a trabajar porque cobra una miseria y vivir en Madrid es muy caro", argumentó.

El bombero apuntó que la consecuencia directa es que "haya unidades inoperativas porque no se pueden cubrir y eso conlleva que tengas menos gente trabajando". Recalcó, además, que este es un problema "a nivel nacional".

A raíz de esto, señaló que el problema de "la precariedad sobre la que están sostenidos los medios de extinción" es una realidad que, según él, "no va a cambiar porque políticamente solo dura 4 meses".

Sergio Martín Muñoz en el programa 'Al Rojo Vivo' laSexta

Con esta afirmación, hace referencia a que los bomberos y brigadistas solo están en el foco de la opinión pública durante los meses de más calor, que es cuando suelen producirse los incendios forestales.

"Aguantan durante 4 meses y a partir de ahí tienen otros 8 meses para vivir tranquilamente", denunció el bombero, refiriéndose a que las autoridades sobrellevan las críticas por la precariedad de los medios de extinción únicamente durante la temporada de incendios.

En este sentido, declaró con un tono fatalista que "dentro de 15 días, si los incendios paran y el tiempo cambia, se van a olvidar de esto".

A pesar de todo, Martín Muñoz no dudó en recalcar que "España tiene uno de los operativos de extinción más potentes a nivel mundial, porque el fuego siempre ha estado presente en nuestro territorio".

"Tenemos un convenio del 2008 caducado"

Además de lo anterior, el bombero indicó que el sueldo medio de estos trabajadores en el territorio nacional ronda los 1.300 euros.

"En Madrid tenemos un convenio que data del año 2008 que está caducado, es decir, tenemos una normativa que nos está rigiendo que es del año 2008", informó con indignación Martín Muñoz.

Finalmente, concluyó comentando que "esto es un reflejo de lo que pasa en España, entonces, si queremos seguir manteniendo esto, las administraciones tendrán que valorar más a sus operativos".