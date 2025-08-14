Pascual Ariño, inversor inmobiliario, lo deja claro: "Con 1.500 € de sueldo llegué a tener 8 casas y ganar 9.000 € al mes"

El sector inmobiliario sigue dando mucho que hablar teniendo en cuenta que es para muchas personas misión imposible poder tener acceso a la compra de una vivienda e incluso al alquiler por su elevado coste.

Ante la dificultad de algunos, hay otros que han conseguido hacer un gran negocio en el sector, como es el caso del inversor inmobiliario Pascual Ariño, quien ha hablado alto y claro en su paso por el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3, donde explicó cómo se inició en este ámbito.

El expolicía percibía unos 1.500 euros al mes, y tenía dos préstamos personales al mismo tiempo, pero finalmente consiguió llegar a tener 8 casas y ganar 9.000 euros al mes, gracias a sus buenas decisiones en el terreno de la inversión inmobiliaria.

El propio Pascual Ariño ha recordado cómo la compra de su primera vivienda fue aplaudida por quienes le rodeaban, si bien la realidad es que se trataba de una hipoteca a 30 años que le ataba económicamente.

Sin embargo, cuando compró su primera propiedad con fines de inversión por 20.000 euros y con un alquiler de 400 euros, con una rentabilidad del 20%, asegura que recibió críticas y advertencias de quienes pensaban que no era una buena decisión.

El experto asegura que esta disparidad en lo que respecta a la reacción social tiene que ver en gran parte con el gran desconocimiento que existe acerca de las oportunidades que las inversiones inmobiliarias pueden ofrecer a quien apuesta por ellas.

De hecho, en el caso concreto de la segunda casa que adquirió, la primera para invertir, se encontró con que en un plazo de solo 5 años ya había recuperado la inversión inicial, lo que dejó claro que los bienes raíces tienen grandes capacidades para generar ingresos.

Estrategias de inversión efectivas

Pascual Ariño ha explicado en varias ocasiones cómo ha desarrollado su estrategia para convertirse en un experto inversor inmobiliario, destacando que no solo se ha centrado en adquirir propiedades, sino que ha sido capaz de “saber elegir las correctas”, que es fundamental.

Esa primera inversión fue solo el comienzo, ya que, tras alquilar el local durante un par de años, decidió venderlo por un precio superior, y ahí aprovechó para reinvertir el dinero en propiedades aún más rentables, una estrategia que ha demostrado ser eficaz.

En el año 2014, decidió comprar un bungalow por 65.000 euros que había sido embargado por 198.000 euros. Decidió alquilarlo a través de la plataforma Airbnb, lo que le permitió obtener unos ingresos de hasta 2.000 euros al mes, frente a una hipoteca de solo 250 euros.

Esto le permitió encontrar una gran diferencia entre los ingresos y gastos que hacía que su filosofía fuese todo un éxito. De esta manera, el experto recalca que “no hay riesgo si se tiene diversificación”.

Tras encontrar una estrategia de inversión adecuada, Pascual Ariño continuó adquiriendo inmuebles hasta gestionar ocho hipotecas. En vez de sentir algún tipo de presión, en gran parte por quienes eran críticos con esta estrategia, él tiene claro que es lo correcto.

La razón es que no había lugar para la preocupación mientras sus ingresos superasen a sus gastos. Y es que, mientras que sus ingresos por alquileres ascendían a una cifra de 8.000-9.000 euros al mes, la carga hipotecaria era de unos 3.500 euros.

De esta manera, tenía un margen de un mínimo de 4.500 euros al mes, llegando incluso a no tener problema cuando se encontraba con algunos inquilinos que no pagaban, al seguir teniendo un beneficio amplio.

La clave para Pascual Ariño se encuentra en centrarse en pensar en el negocio y no dejarse llevar por el miedo. Para él, la mentalidad es clave, dado que la mayoría de las personas compran casas para vivir y no para invertir. En su caso, en cambio, ha tratado de encontrar oportunidades con rentabilidades altas y reinvertir.

Cómo empezar a invertir en bienes raíces

Existen diferentes formas de invertir en bienes raíces, que van más allá de comprar un piso para alquilar. En función del uso y destino, existen diferentes tipos de propiedades a las que se puede recurrir en materia de inversión.

De esta manera, podemos encontrar propiedades residenciales, comerciales e industriales, pero también es posible invertir en terrenos y plazas de garaje. Igualmente, hay diferentes estrategias de inversión y maneras de rentabilizarla, entre las que se encuentran: