Un joven de 36 años no se corta sobre sus deseos de salir de casa de sus padres: “Sigo con ellos por necesidad, no por...”

Independizarse es el sueño de muchos jóvenes. Dejar el nido familiar de los padres y vivir por su cuenta está dentro de la lista de prioridades a cumplir por este colectivo. Sin embargo, en su camino se encuentran con una ‘piedra’ llamada vivienda.

Ya sea para comprar, o para alquilar, los precios se han puesto por las nubes. De hecho, en muchas localidades (y no sólo hablamos de grandes ciudades) se han alcanzado nuevos récords.

Un ejemplo claro de esta situación lo representa Javi Flores, un extremeño de 36 años que acudió al programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, a contar su experiencia al respecto.

“Sigo viviendo con mis padres por necesidad, no por comodidad”, afirmó rotundo durante la entrevista. “Me llevo muy bien con ellos pero me gustaría vivir solo”.

A continuación, te contamos las razones que esgrime el joven para seguir viviendo con sus padres. Y no son pocas.

Muchos impedimentos

Javi Flores vive en la localidad de La Zarza. Se trata de un pueblo de la provincia de Badajoz que tiene algo más de 3.300 habitantes. “Hay un montón de impedimentos que no me permiten independizarme”, aseguró en el programa de Antena 3.

Antes de entrar en detalle sobre los mismos, conviene echar un vistazo a los precios tanto del alquiler como de compra. En Idealista, no hay datos concretos de La Zarza, pero si de la provincia de Badajoz.

En la misma, el precio medio del alquiler está en 7,3 euros el metro cuadrado y ha subido un 10,3% durante el último año. En el caso de la compra de vivienda, el precio se sitúa en 969 euros el metro cuadrado. En este caso, y durante el último año, ha caído un 2,3%.

Flores trabaja de camarero en un hotel y tiene un sueldo de 1.200 euros más propinas. “Laboralmente, no me puedo quejar”, remarca.

Dentro de esos impedimentos antes indicados por el joven, señala que “los pisos no es que estén caros, es que no hay”. Eso en cuanto al alquiler. Para comprar, sí.

“No puedo plantearme comprar a día de hoy”, continúa. Entonces, los tertulianos le preguntaron sobre la opción de hipotecarse. “La teoría es muy fácil, pero hay una serie de factores que se me escapan”.

Y añadió: “Aun pudiendo pedir la hipoteca, de unos 400 euros, es que no llegaría igualmente”. Entre otras razones, porque no dispone de los ahorros suficientes para pagar el 20% de la entrada que el banco no suele financiar.

Javi Flores indicó que “con mis padres me llevo fenomenal. No es un drama para ellos. Ayudo en casa con mi sueldo. Entonces, tampoco puedo ahorrar mucho”.

Por último, subrayó que no tiene pareja, y que casi el 100% de sus ingresos se los gasta. “También he pagado un coche hace poco. Al final tienes un montón de gastos añadidos”. Con todo, tiene muy claro “que quiero vivir solo”.

La edad media de emancipación en España se situó en 30,4 años en 2024 según los datos del Consejo de la Juventud de España. Dicho de otra manera, es uno de los países de Europa donde más tarde los jóvenes abandonan el núcleo familiar.