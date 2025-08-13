Gonzalo Bernardos, economista: "Si compras para alquilar en esta zona estarás haciendo el mejor negocio"

En un contexto actual en España en el que es cada vez más complicado tener acceso a una primera vivienda, nos encontramos con una brecha cada vez más evidente entre quienes tienen capacidad financiera y los que solo pueden pagar el alquiler, al no tener capacidad para ahorrar para la entrada de una casa.

Este hecho, sumado a los altos precios que se manejan en el mercado inmobiliario actual, hace que sea cada vez más evidente la crisis del sector, siendo lo más preocupante que no se vean visos de que exista una solución, al menos a corto plazo.

Al no poder hacer frente al pago de una entrada de una vivienda y tener la obligación de recurrir al arrendamiento, muchas personas se encuentran con unos gastos mensuales muy elevados por culpa de los precios de los alquileres, que crecen mucho más que los salarios.

Con respecto a este asunto se ha pronunciado el experto economista Gonzalo Bernardos en su paso por el programa Más Vale Tarde de La Sexta, donde ha dejado clara su postura y la situación actual del mercado inmobiliario.

En este sentido, ha asegurado que "los que compran para alquilar están haciendo el mejor negocio de los últimos años", ya que comprar barato y alquilar caro les reporta muchos beneficios, aunque esto supone que se tensione el mercado de alquiler.

Bernardos explicó que, mientras que allá por el año 2006 "se iniciaban 725.000 viviendas, este año, en el mejor del mejor de los casos, 170.000", lo que supone un aumento de apenas 5.000 en la oferta de viviendas nuevas, "y las de protección oficial han bajado en 500".

Estas cifras generan gran preocupación entre todos los interesados en acceder a una vivienda, que se encuentran con cada vez más dificultades. El experto también ha recalcado que "cuanto más lejos estás del centro de la ciudad, mayor es la rentabilidad por alquiler".

Gonzalo Bernardos concluyó insistiendo en que aquellos que han comprado para poner la vivienda en alquiler están disfrutando actualmente de "las mayores rentabilidades de la historia".

El precio de la vivienda continuará subiendo en 2026

Las previsiones para el próximo año no son mucho mejores que las actuales, y es que numerosos expertos apuntan a que el precio de la vivienda continuará con su tendencia alcista en lo que resta de 2025 y en 2026, con un avance medio acumulado cercano al 9%.

Así lo asegura un informe de Singular Bank sobre las perspectivas inmobiliarias en España para el presente año, destacando que las circunstancias harán que se favorezca tanto la demanda como la inversión en diferentes segmentos.

La mejora progresiva de la capacidad adquisitiva de los hogares se traducirá, según la entidad, en una renta bruta disponible agregada que crecerá en un 5,5% en 2025 y un 4,5% en 2026, mientras que la renta media por hogar crecerá un 3,5% y un 2,5%, respectivamente.

La mejora en el poder adquisitivo, combinada con unos tipos de interés más beneficiosos, hará que se facilite el acceso al crédito mientras se refuerza la demanda. Esta combinación de factores, sobre todo en zonas tensionadas, seguirá ejerciendo una presión al alza en los precios de venta y alquileres.

Es por ello por lo que se estima que haya un incremento del 5% en 2025 y un 3,5% en 2026, por lo que aún se mantendrá una difícil situación dentro del mercado inmobiliario para todos aquellos interesados en acceder a una vivienda.

En el ámbito residencial, el desequilibrio entre la oferta y la demanda se intensificará, lo que generará nuevas tensiones en los precios. De acuerdo con las estimaciones de Singular Bank, el déficit acumulado de vivienda alcanzará las 600.000 unidades.

Este es un claro reflejo de una demanda estructural muy por encima de la capacidad de producción actual del mercado. La promoción de obra nueva, continuará siendo insuficiente, pues se prevé que durante 2025 y 2026 apenas se terminen 260.000 viviendas.

El volumen de nuevas viviendas se encuentra muy por debajo de las necesidades actuales de la población, con un crecimiento de la misma, flujos migratorios y por la propia consolidación de nuevos hogares, además del agravamiento de las restricciones normativas.

Como consecuencia de todo lo anterior, los precios seguirán al alza, especialmente en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y las insulares.

¿Es buen momento para comprar una vivienda?

En el panorama actual, hay muchas personas que se preguntan si realmente es un buen momento para comprar una vivienda tras el paulatino descenso del euríbor y el consecuente abaratamiento de las hipotecas.

La respuesta a esta pregunta no es sencilla ni única, ya que el mejor momento para comprar una vivienda depende de muchos factores, de los cuales un gran número de ellos son de carácter personal.

Si se tienen las finanzas saneadas y un nivel de ahorros suficiente o cierta estabilidad laboral, es posible lanzarse a la compra de una vivienda con mayor seguridad. En cualquier caso, es importante siempre estudiar el mercado y tratar de identificar una buena oportunidad de compra.

En este sentido, no solo es necesario tener en cuenta el precio, sino que también la vivienda debe cumplir con los requisitos que en cada caso sean necesarios. Aunque pueda haber muchas dudas, el consejo generalizado es que es un buen momento para comprar una casa.

El motivo es que esperar puede hacer que resulte más caro por el posible incremento del precio de la vivienda en los próximos meses.