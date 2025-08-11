Alfonso (57), funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación anticipada: “No la solicites 2 años antes de…”

Alfonso Muñoz Cuenca es un funcionario de la Seguridad Social que, a través de un vídeo en su red social YouTube, compartió cuáles son los tres aspectos cruciales a tener en cuenta para jubilarse anticipadamente de manera voluntaria.

El experto recalcó la importancia de la compatibilidad con otras prestaciones, como por ejemplo el paro. Además, comentó la conveniencia de solicitar la jubilación en determinados meses con el objetivo de obtener un mayor beneficio.

En la misma línea, enfatizó la importancia de tener en cuenta los coeficientes reductores y entender cómo funcionan, ya que "serán durante toda la vida".

Tres cuestiones que deberías considerar

El funcionario explicó que el primer punto a tener en cuenta es que "en el supuesto que estés cobrando una prestación contributiva por desempleo, que el SEPE cotiza por ti más o menos lo mismo que si estuvieras trabajando".

Esto se traduce en que "tus cotizaciones en desempleo no afectarán a tu futura jubilación". Teniendo esto en cuenta, continuó explicando el experto, "quizás te interese solicitar tu jubilación anticipada voluntaria una vez agotada la prestación contributiva por desempleo".

El segundo punto a tener en cuenta está relacionado con el momento en el que se solicita dicha jubilación anticipada. En este sentido, aclaró Muñoz que lo mejor es "solicitarla en el mes de diciembre".

La explicación de esto son los coeficientes reductores que, como explicó el funcionario, constituyen una penalización sobre el importe de la jubilación, es decir, que "se verá reducida por cada mes que la adelantemos con respecto a la edad ordinaria".

Teniendo esto en mente, el momento en el que se elige jubilarse cobra relevancia, ya que, dependiendo de cuándo sea, la pensión será mayor o menor.

Así, continuó exponiendo que "un buen momento puede ser el mes de diciembre porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC)".

"Es decir, por ejemplo, te jubilas el 31 de diciembre", ilustró el funcionario, "a partir del día siguiente a tu pensión se le aplicará la subida y, por tanto, el importe podría ser superior al que te hubiese correspondido si te hubieses jubilado meses más tarde".

A pesar de esto, quiso ofrecer una aclaratoria al respecto: "Para ser más exacto, eso dependerá del porcentaje de revalorización que se aplique en ese año en cuestión".

Finalmente, la tercera cuestión consiste en "no solicitar la jubilación justo 2 años antes de nuestra edad ordinaria de jubilación".

¿Por qué? Respondió el experto que la razón es que, a pesar de que la ley permite adelantar 2 años la jubilación, "es cierto que los coeficientes reductores que se aplican durante los tres primeros meses son más elevados".

De esta forma, explicó como alternativa el funcionario, "quizá te interese solicitar la jubilación justo 1 año y 9 meses antes de tu edad ordinaria de jubilación".

En otras palabras, esta penalización es mucho más alta en los tres primeros meses, como explicó Muñoz, con el objetivo de desincentivar la jubilación anticipada. No obstante, si se adelanta la jubilación por un mes, la reducción es menor que por un año.

En este sentido, acotó que es importante recordar, antes de tomar dicha decisión, que "los coeficientes reductores son para toda la vida".