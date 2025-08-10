Un economista alto y claro sobre los salarios en España: “El que cobra 1.000 euros debería estar cobrando el doble”

En los últimos 30 años, los precios han ido en subida, mientras que los salarios de los españoles se mantienen 'congelados'. El economista Rubén de Gracia habló en el programa Y Ahora Sonsoles sobre los motivos detrás de esta brecha.

El punto de partida de este problema, según explicó De Gracia, es la productividad. "No es que se trabaje poco, en España se trabaja mucho, pero lo que se produce es menor y los precios tienen un límite".

Así, a pesar de que los sueldos han subido, "el salario real ha subido un 2% desde 1994 y los precios un 110%", continuó añadiendo el experto. A esto cabe añadir que el Salario Mínimo Interprofesional en España es de 1.323 euros y el coste de vida asciende a 1.100 euros.

La solución que propone el experto es simple: "Buscar una alternativa fiscal, es decir, reducir lo que al empresario le cuesta contratar e intentar controlar el consumo que tenemos como españoles, porque compramos más cosas, pero tenemos menos dinero".

Teniendo esto en cuenta, aclaró el economista que, en efecto, "somos más pobres que antes. Antes te podías comprar una casa, te podías comprar un coche, ahora no, los jóvenes no pueden permitirse una casa en su vida".

No obstante, a pesar de esta realidad, comentó De Gracia que "nos creemos que somos más ricos", principalmente porque "nos podemos ir de vacaciones más, compramos comida fuera, pero en realidad el dinero real no está, no lo tenemos los españoles".

Con esto, para que esta brecha dejase de existir, los sueldos deberían subir al mismo ritmo que la inflación, pero en vista de que esto no ha sido así, "realmente hemos perdido poder adquisitivo".

Rubén de Gracia en el programa 'Y Ahora Sonsoles'. Antena 3

De esta manera, y con el fin de ejemplificar, expresó De Gracia que "una persona que cobra 1.000 euros, ahora debería de estar cobrando el doble, 2.000 euros, y eso no ha pasado".

"Antes, con 5.000 pesetas te comprabas lo que quisieras; ahora, con 30 euros no llenas ni el carrito pequeño de la compra", comentó. "Ahí está el problema, que todo ha subido mucho y los salarios no, entonces estamos estancados".

"Hay que hacer un cambio de mentalidad"

El economista hizo énfasis en que el problema de la productividad no es que "en España no se trabaje", sino que "hay trabajos que realmente tienen poco valor añadido, que no pasa nada, pero son más estándar".

A manera de contexto, los 'trabajos de poco valor añadido' son aquellos que no requieren habilidades especializadas ni un nivel técnico muy avanzado, sino que constituyen tareas de apoyo o repetitivas. Por esto, no suponen una contribución importante a la innovación y a la productividad.

Con esto, comparó este modelo con los de otros países que "generan industria, generan tecnología y en eso no puedes competir". Por ejemplo, países como Alemania, Irlanda y Francia se han atenido a esta idea y "lo han hecho bien".

Al ser España un país que consigue mucho beneficio a raíz del turismo y con poco nivel de emprendimiento, "hay que buscar un cambio de mentalidad y, en vez de decir yo quiero ser funcionario, hacer otra cosa".