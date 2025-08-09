Un camarero no se muerde la lengua con la realidad de la hostelería en España: “Hay gente durmiendo en el coche”

Muchos trabajadores del sector de la hostelería, en verano, buscan trabajos en zonas turísticas como pueden ser Mallorca, Ibiza, Málaga, entre otras. El motivo es que, a pesar de ser jornadas muy demandantes, el salario suele ser bueno.

No obstante, existe una dificultad importante en dicha gestión: el alojamiento. Con el problema de la vivienda, conseguir un lugar donde vivir en estos destinos es una misión tortuosa y que roza lo imposible.

Ya sea porque el salario no es suficiente para hacer frente a este gasto o porque no hay disponibilidad de vivienda, algunos viven el verano en condiciones deplorables. Así lo relató Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, en la Sexta Xplica.

"La situación del alojamiento es imposible"

El camarero comentó que recopiló varios mensajes de compañeros de su sector que aprovecharon la oportunidad para compartir su experiencia.

En Ibiza, una compañera fue contundente y contó que "la situación del alojamiento es directamente imposible. Te hablo de gente que está durmiendo en el coche porque no tiene dónde vivir".

Soriano no dudó en recalcar que "imagínate lo que se trabaja en los bares, restaurantes y hoteles para acabar durmiendo en un coche".

Otro de sus compañeros le comentó a Soy Camarero que "estaba trabajando en un hotel en Ampuriabrava, Gerona, pero lo tuve que dejar porque tenía que pagar mucho dinero por estar en un 'cuartucho' que parecía un armario".

Añadió que había recibido fotos de los lugares que algunos de estos trabajadores han decidido habilitar como viviendas y que muestran condiciones "inhumanas".

"Me han pasado fotos de zulos, o sea, de almacenes donde los ponen a vivir con colchones, es completamente inhumano, creo que un hámster tiene más dignidad viviendo en una jaula", sentenció.

A esto también agregó que esta incómoda situación ha hecho que "ya no es vivir, es sobrevivir". Por lo que aquellos que, en verano, deciden optar por esta línea laboral podrían encontrarse con esta gran dificultad.

Este problema no es una novedad. Los hosteleros y dueños de chiringuitos llevan encontrándose con esta situación desde hace varios años, lo que ha traído como consecuencia que, en verano, no consigan personal.

¿Por qué ocurre esto? Por lo general, el problema reside en que en estos lugares hay mucha oferta de trabajo, pero poco alojamiento.

Al ser zonas turísticas, muchos de los pisos disponibles son de alquiler vacacional y los precios suelen ser relativamente altos. Al final, no resultan rentables en comparación con el salario que se gana.

En verano, un camarero podría ganar, en promedio, 2.500 euros brutos mensuales. No obstante, alquilar una habitación en una zona como Málaga puede llegar hasta los 1.800 euros al mes.

De esta forma, quedarían para gastos como la compra, el ocio y el ahorro alrededor de 700 euros mensuales. Por esto, cada año, es complicado conseguir personas que trabajen en estos destinos.