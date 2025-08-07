Tarifa vuelve a la normalidad tras el fuego: "Todos los negocios hoteleros están abiertos para vivir un agosto pleno"

El incendio de Tarifa visto desde uno de los establecimientos hoteleros. Europa Press

La localidad gaditana de Tarifa ha vuelto a la normalidad tras el incendio registrado el pasado martes que obligó a desalojar a 1.500 veraneantes en distintos hoteles, campings y chiringuitos cercanos al paraje de la Peña, en pleno parque natural del Estrecho.

"En un tiempo récord se han reabierto todos los establecimientos afectados para vivir un agosto pleno", ha señalado el alcalde de la localidad, José Santos, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

De hecho, poco más de 24 horas después, todas las personas evacuadas pudieron volver a las instalaciones. En los campings, por ejemplo, han estado trabajando algunos bomberos dentro por seguridad.

El sector turístico vivió con preocupación doble las primeras horas del incendio originado, según los primeros indicios, en una autocaravana en el camping Torre de la Peña.

Primero por la seguridad de sus clientes y, segundo, por el posible daño que pudieran sufrir sus instalaciones en pleno mes de agosto.

En verano la población de Tarifa se triplica, ya que pasan de los 18.000 habitantes a cerca de los 40.000.

No obstante, a pesar de las horas de incertidumbre se han mantenido las reservas sin cancelaciones, como apunta el presidente de Horeca Cádiz, Antonio de María Ceballos, a Europa Press.

Sí reconoce que han recibido varias llamadas preguntando por la situación, unas dudas que considera normales y que se han solventado.

El alcalde de Tarifa conoce bien el funcionamiento del sector hotelero en Tarifa. Durante muchos años fue propietario del camping Valdevaqueros, uno de los que tuvieron que ser desalojados de manera preventiva, y que ahora gestiona su hija.

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos Perea, informa sobre el incendio junto al consejero de Interior, Antonio Sanz. Europa Press

"Fueron unos momentos terribles porque ella nació en ese camping y es muy duro que en pocos minutos pueda destruirse todo", asegura el alcalde, también con el temor de que el fuego cruzara la carretera.

En cualquier caso, el primer edil insiste en que la labor del Infoca ha sido fundamental. "En nada de tiempo se movilizaron hasta 17 medios aéreos y más de 100 efectivos".

Santos destaca también el esfuerzo del sector turístico cuando tuvieron que realojar a los afectados, llevando víveres, desayunos y comidas a los que se encontraban en las zonas de acogida; y de los propios veraneantes. "Su comportamiento fue excelente y fueron muy compresivos con la situación".

El incendio

El incendio se declaró el pasado martes en torno a las 15:00 horas en el paraje de La Peña, movilizándose rápidamente al Plan Infoca.

En un primer momento se apuntó que el origen del mismo estaría en el incendio de una autocaravana en el camping La Torre, que saltó hacia el monte, aunque el consejero de Interior, Antonio Sanz, fue prudente y pidió esperar a la investigación.

Una vez declarado el fuego, la Guardia Civil procedió al desalojo preventivo del citado camping, así como el alejamiento de los vecinos de las urbanizaciones de Valdevaqueros, Casas de Porro y Casas de San Mateo.

Además tuvieron que evacuarse hoteles como Punta Sur, La Torre, el Hotel Tres Mares, Copacabana o Dulce Nombre, así como los chiringuitos de El Tumbao y Tangana, y más de 5.000 vehículos.

Fruto de todo esto, la carretera N-340 tuvo que ser cortada en la tarde del martes entre los kilómetros 70 y 81 debido a la proximidad del incendio y el humo que generaba, habilitando un paso alternativo para conductores.

La carretera fue reabierta horas después, aunque con restricciones, ya que desde las autoridades se solicitó a la ciudadanía que evite usar esta vía y circular por la zona en caso de que no sea necesario, ya que estaba siendo de uso para vehículos de emergencias.

Este jueves el servicio Infoca continúa trabajando con medios terrestres para terminar de controlar el fuego, cuya extensión aún se desconoce.