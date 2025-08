Una propietaria de vivienda en alquiler estalla contra su inquilino: “Lo que me está haciendo es surrealista”

Alquilar una casa, para algunos propietarios, se está convirtiendo en una especie de profesión de riesgo. Porque, entre otras razones, no sabes si finalmente los inquilinos van a acabar pagando la mensualidad pactada en el contrato.

“Por favor ayudarme. ¿Qué hago? Es desesperante, no es ni la primera e imagino que no será la última que mi inquilino me intenta colar algo”, es el grito de auxilio de Loreto Losada en la red social LinkedIn.

Y añade: “Lo que me está pasando con este inquilino es surrealista”. A continuación, te contamos lo que le está sucediendo a esta asesora financiera que bien podría parecer un guion del estilo de Alfred Hitchcock.

La última del inquilino

Loreto Losada comienza su relato de la siguiente manera: “Me hace transferencia de su última renta una persona que no conozco y de la que nunca me había hablado mi inquilino”. Algo, por decirlo de alguna manera, poco habitual.

“Le envío correo pidiéndole explicaciones de por qué esta persona que desconozco me ha hecho el ingreso de su renta y le recuerdo que la vivienda que tiene arrendada está dada de alta como residencia habitual”, prosigue Loreto.

Así consta en el Instituto Galego da Vivienda e Solo (IGVS) y en sus declaraciones de la Renta. “Por lo que le comunico que si supuestamente está subarrendando la vivienda no puede hacerlo en ninguna de sus modalidades”, matiza.

¿Cuál fue la contestación literal del inquilino a su correo? “Por motivos de trabajo, esta persona tiene una deuda contraída conmigo por un importe considerable y que no puede hacerle frente en su totalidad por lo cual en consideración a ella llegamos a un acuerdo para satisfacer el total de que fuera ingresando mensualmente mi renta".

Ante esta respuesta, Loreto le envía un nuevo escrito en el que le dice que “el que una clienta le adeude dinero no justifica el que haya decidido de forma unilateral el pago de su renta de ya que supone una modificación no autorizada del contrato”.

Asimismo, le aclara que, “al tratarse de una persona que tiene contraídas deudas, no me ofrece ninguna garantía del pago de su renta por lo que yo, como parte arrendadora, no autorizo a que esta persona se haga cargo de sus rentas ni facturas del agua y luz”.

Con estos antecedentes, Loreto Losada se pregunta que “si el inquilino no hace caso a la no autorización para que una tercera persona se haga cargo de las rentas, es incumplimiento del contrato ¿verdad? y ¿sería motivo de rescisión de contrato?”.