Simone Colombelli advierte a quien quiere comprar vivienda: “Los precios siguen fuera del alcance del...”

Adquirir vivienda sigue siendo el sueño de muchos ciudadanos. Pero no es tarea fácil. Cierto que los tipos de interés siguen en caída, pero no menos cierto es que los precios, tanto de la compra como del alquiler, no paran de subir.

Además, se trata de una situación que ya no se da únicamente en las grandes ciudades. Por eso, se trata de un reto que cada vez se aleja más para un número creciente de ciudadanos.

“Pese a que las condiciones del crédito se suavicen, los precios de la vivienda siguen estando completamente fuera del alcance del ciudadano medio”, afirma Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro.

El problema de la vivienda

Según queda reflejado en el último Barómetro de Tensión Inmobiliaria realizado por el comparador y asesor hipotecario, hay un pequeño reajuste a la baja de la presión en capitales como Madrid, Barcelona o Málaga durante el primer semestre.

Sin embargo, en otras ciudades medianas como Jerez de la Frontera, Salamanca o Granada, lo que se aprecia son subidas interanuales bastante significativas.

“Aunque técnicamente hoy es más barato firmar una hipoteca que hace seis meses, el problema es que la vivienda sigue encareciéndose en muchos puntos del país, y eso neutraliza cualquier ventaja derivada del descenso de tipos”, explica Colombelli.

Por eso, en las ciudades más tensionadas de España, las familias necesitarían unos ingresos netos medios mensuales superiores a los 4.000 euros o incluso a los 5.000 euros para afrontar la compra de una vivienda estándar, de unos 100 metros cuadrados.

Todo ello pese a que, según datos recopilados por iAhorro, actualmente se están firmando hipotecas en España con un tipo de interés medio del 2,12% TIN, más bajo que el registrado hace seis meses (2,45% TIN) y también que el de hace un año (2,9% TIN en julio de 2024).

Es San Sebastián donde más difícil es poder acceder a una vivienda. Un ciudadano debería tener unos ingresos por encima de los 5.500 euros netos al mes para no superar el ratio de endeudamiento recomendado (el 35% del salario).

Esto se debe a que el precio medio de la vivienda en San Sebastián roza los 5.600 euros por metro cuadrado, lo que sitúa el coste total de un piso estándar de 100 metros cuadrados por encima del medio millón de euros.

Y, aunque los salarios en San Sebastián están entre los más altos del país, la escasez de suelo disponible y la alta demanda (nacional y extranjera) hacen cada vez más insalvable para los ciudadanos la brecha entre ingresos y precio de la vivienda.

Por detrás de San Sebastián están Madrid y Barcelona. En la capital del país, el salario necesario para poder asumir la hipoteca media de una vivienda se sitúa en los 4.371 euros netos mensuales.

Mientras que en la Ciudad Condal, el salario necesario para acceder a una vivienda sigue superando los 4.300 euros netos mensuales. Se trata de una cifra muy por encima de la media nacional, que está en los 2.183 euros.