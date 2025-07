Un empresario no se corta sobre la situación actual de España: "La gente no quiere trabajar, porque trabajo hay"

En el contexto actual de incertidumbre laboral y debates constantes sobre el paro juvenil y la calidad del empleo en España, las declaraciones de Marc Urgell, CEO de ABAST, han generado un gran impacto.

Durante su participación en el podcast 'SPICY4TUNA', el empresario ofreció una visión cruda y directa sobre el panorama laboral del país.

Señaló lo que, desde su experiencia, considera uno de los mayores problemas estructurales: la falta de voluntad para trabajar por parte de una parte de la población.

"La gente no quiere trabajar, y te lo digo con la mano en el corazón, porque trabajo hay", explicó.

Así arrancó Urgell su intervención, dejando claro desde el principio que su postura no estaría matizada por lo políticamente correcto.

Por su parte, Guillermo Díaz, conocido como Willyrex, apuntó que tal vez el problema sea que "no hay de lo suyo".

Ante esto, Urgell fue tajante y no se anduvo con rodeos: "No, porque muchos trabajan en 'B'".

Según el CEO, los datos oficiales de desempleo no reflejan la realidad, y gran parte del paro registrado corresponde a personas que en realidad participan en la economía sumergida.

"Esas cifras de paro que hay en España de no sé cuántos millones son mentira. La gente trabaja en economía sumergida", declaró.

Esta afirmación pone en cuestión las estadísticas laborales y, al mismo tiempo, plantea una crítica directa al sistema de ayudas sociales.

Más allá de cuestionar las cifras, Urgell va un paso más allá y lanza una acusación directa: "Hay gente que no trabaja porque prefiere cobrar del Estado, porque le sale más a cuenta, y hay quien trabaja en B y computa como parado".

Su visión, aunque polémica, no es nueva entre ciertos sectores empresariales que reclaman una reforma profunda del mercado laboral y del sistema de prestaciones sociales.

Además, denunció prácticas que considera fraudulentas: "Conozco a gente que está cobrando el paro en 'B' y facturando con una LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada)".

Esta afirmación alude a personas que, mientras figuran como desempleadas, operan mediante sociedades extranjeras como las LLC estadounidenses, eludiendo así las obligaciones fiscales en España.

Por otro lado, el empresario también se refirió a las expectativas poco realistas de muchos jóvenes que buscan empleo.

"No me creo que no hayas encontrado trabajo en dos años. Pero claro, si quieres un trabajo que sea teletrabajo, que ganes 2 000 pavos sin formación y experiencia, eso no existe, obviamente", sentenció.

Aquí, Urgell critica lo que considera una mentalidad extendida entre la juventud: aspirar a empleos bien remunerados, remotos y sin contar con una base previa de formación o experiencia.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre las consecuencias de esta actitud: "Tendrás que hacer prácticas y aprender. Si no lo haces, estarás con tus padres hasta los 35".

Con esta frase, concluyó su reflexión dejando entrever que, desde su punto de vista, el esfuerzo y la responsabilidad individual son imprescindibles para salir adelante.