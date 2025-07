Diego, empresario contratista: "Faltan trabajadores y sobra trabajo, prefieren cobrar el paro o jugar al pádel los miércoles"

Según un informe del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), el año pasado se contabilizaron 150.000 puestos de trabajo en España que no llegaron a ocuparse.

Por otra parte, el INE reveló que durante el segundo trimestre la cifra de personas desempleadas en España era de 2.553.100, una disminución de más de 230.000 personas paradas en comparación al primer trimestre del año.

Con tanta gente sin trabajo surge la duda: ¿por qué hay miles de empleos por ocupar? El empresario Diego Carbajosa explicó la situación de muchas empresas y contó cómo con su negocio se encarga de ocupar esos miles de vacantes laborales por todo el país.

Falta de trabajadores

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística, se calcula que en España la población inmigrante representa el 23% de la población ocupada. Es decir, uno de cada cuatro trabajos son ocupados por extranjeros.

Además, para ser más exactos, entre enero de 2024 y marzo de este año, el 90% de los empleos nuevos creados han sido ocupados por inmigrantes.

Se trata de cifras que demuestran el crecimiento de la población inmigrante trabajadora en España y que en gran medida se trata de puestos de trabajo que los ciudadanos locales no quieren.

Ya sea por el esfuerzo físico que requieren, por sus condiciones laborales que no satisfacen a los trabajadores o, según Diego Carbajosa, por exceso de ayudas económicas por parte del Estado.

Así, Diego a través de su empresa Talento se encarga de traer a trabajadores del extranjero para ocupar todos esos puestos que se quedan vacíos y cuyos empresarios defienden que no pueden encontrar quién los ocupe.

De hecho, LaSexta Xplica trató ese tema sobre cómo, pese a que hay millones de parados en el país, todavía hay miles de puestos de trabajo por ocupar. ¿La razón? Los españoles no quieren ocuparlos y en muchos casos los acaban tomando inmigrantes.

Diego contó en plató cómo con su empresa viaja a países como Perú para encontrar trabajadores formados y les ayuda con todo el tema legal para que puedan llegar a España y ocupar esos puestos que las empresas no pueden encontrar candidatos.

Se trata de trabajos de oficio como camioneros, albañilería, hostelería o electricistas y que los españoles descartan por falta de interés, entre otras razones. El propio empresario respondió a esa cuestión de forma contundente.

"No encuentran trabajadores porque las personas están en paro y no quieren salir. No les interesa o prefieren jugar al pádel los martes y los miércoles. Eso es algo que nos lo han dicho los compañeros", aseguró Carbajosa.

Además el empresario mencionó cómo en los últimos años ha cambiado la situación: "No hay la disponibilidad que podía haber antes".

Carbajosa matizó la situación y señaló directamente al COVID-19 como punto de inflexión para los trabajadores. "La pandemia ha reorganizado las prioridades de las personas. Antes se hacían una serie de sacrificios que hoy en día ya no se hacen", afirmó.