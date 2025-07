Un abogado alerta sobre un 'truco legal' para no perder nunca con las herencias: "Cualquier heredero puede..."

Aceptar una herencia puede parecer, a priori, una buena noticia. Sin embargo, en muchos casos, también puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza.

Deudas ocultas, obligaciones fiscales o cargas sobre inmuebles heredados han llevado a muchos herederos a renunciar a su parte.

No obstante, el abogado Andrés Millán, conocido como 'Lawtips' en redes sociales, ha advertido en un vídeo viral sobre un recurso legal que puede cambiar por completo esta perspectiva.

El vídeo, grabado en un tono didáctico y cercano, simula una conversación entre dos personas.

En ella, un supuesto cliente anuncia su decisión de renunciar a la herencia de sus padres."Cada vez lo hace más gente, es lo mejor", dice con determinación.

Ante esta afirmación, el personaje interpretado por Andrés Millán reacciona con incredulidad: "¿Estás loco? Si tienen una casa de 300.000 €, un Mercedes y 50.000 euros en la cuenta".

A continuación, la respuesta del cliente refleja un temor muy común entre quienes enfrentan una sucesión.

"Sí, pero tienen varias deudas y no sé exactamente por qué importe. Y esto me pone nerviosísimo. No quiero líos. No quiero terminar pagándolo yo con mi propio dinero, como le ha pasado a mucha gente que después se arruina", afirma.

Ahí es donde entra en juego la figura del abogado, quien ofrece una solución que, aunque no es tan conocida por el público general, está al alcance de cualquier ciudadano.

"Tranqui, te voy a decir lo que hacemos los abogados, pero que cualquier heredero puede hacer. Acepta la herencia, pero a beneficio de inventario", explica.

Este mecanismo, regulado en el Código Civil, permite aceptar una herencia sin poner en riesgo el patrimonio personal.

Básicamente, consiste en que las deudas del fallecido se pagan únicamente con los bienes de la herencia.

Si el valor de los activos heredados no cubre la totalidad de las deudas, el heredero no responde con su dinero ni con sus propiedades.

"Es un derecho que todos los ciudadanos tenemos, que consiste en pagar las deudas con el dinero de la propia herencia, nunca con tu patrimonio. Y si no llega, pues renuncias y punto", explica Millán.

De esta manera, el heredero no solo puede evaluar con tranquilidad la situación patrimonial del difunto, sino que también conserva la posibilidad de rechazarla si el saldo final es negativo.

La clave está en el inventario, una herramienta fundamental dentro del proceso. Según indica el abogado, "se hace el inventario como parte de tu derecho a deliberar y tú mismo ves si llega o no y cuánto sobra".

Es decir, el heredero tiene la opción de examinar todos los bienes y deudas, calcular si la herencia compensa y, con esa información, tomar una decisión informada.

Esta estrategia, aunque legal y sencilla, no es ampliamente difundida entre la población.

Por ello, muchos terminan renunciando sin explorar esta posibilidad, perdiendo así bienes que podrían haber sido heredados sin consecuencias económicas personales.

El consejo de Lawtips es claro: antes de rechazar una herencia por miedo a las deudas, conviene asesorarse y valorar el beneficio de inventario. A veces, el problema no es la herencia, sino cómo gestionarla.