Joao, joven pluriempleado, no se corta y estalla contra los sueldos en España: "Trabajamos para sentirnos pobres"

Si bien en los últimos meses el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha incrementado, lo cierto es que el alto coste de vida en España hace difícil que, con un sueldo así, se pueda vivir de forma digna.

Por ello, muchos los trabajadores, ante unas condiciones laborales precarias, se ven obligados a desempeñar varios empleos para así poder subsistir cada mes.

Uno de ellos es Joao Oliveira, un trabajador pluriempleado que ha visitado el plató de LaSexta Xplica para contar su situación laboral y explicar las dificultades que tiene en su día a día.

¿Salarios precarios?

Este año se aprobó una subida del SMI hasta alcanzar los 1.184 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas y que equivale a 16.576 euros brutos anuales.

No obstante, además de los sueldos, también se han incrementado los precios de los bienes y servicios, facturas y, sobre todo, de la vivienda. Todo esto complica el día a día de muchas personas que viven con el sueldo mínimo.

Por esa razón, el pluriempleo es una práctica que cada vez se ve más en España. De hecho, se calcula que alrededor de 585,800 personas poseen dos o más trabajos.

Así, Joao Oliveira, un joven residente de España, contó su experiencia y cómo, con su sueldo no solo no puede subsistir, sino que lo que ahorra lo tiene que destinar para Hacienda.

"Trabajar para sentirse pobre es la realidad de muchos jóvenes, y sobre todo los que tenemos pluriempleo. Con un trabajo yo pensaba que podía pagar, pero al final no me da, porque al final tengo que pagar una vivienda con un precio desorbitado, pagar facturas...", aseguró el joven.

Joao comentó su imposibilidad para poder ahorrar dinero: "Aunque me sacrifique y no me vaya de vacaciones o de viaje, no puedo vivir. Igual yo el poco ahorro que puedo hacer se me va en pagar a Hacienda".

Lo cierto es que el joven se refiere a la obligación que impone Hacienda a aquellos trabajadores con dos pagadores de presentar la declaración de la Renta de forma obligatoria. Aunque no paguen más impuestos, sí es cierto que con frecuencia las retenciones que se les aplican no son suficientes y, por ende, el resultado de la declaración suele salir a pagar.

Por tanto, ante esta situación, el joven reclamó una mejora de condiciones laborales. "Los sueldos tendrían que subir más. Y si tanto hablamos de productividad, yo produzco mucho para mi empresa y conozco los beneficios de mi empresa, creo que muchos lo sabemos", señaló.

Además, dejó una reflexión sobre el alto coste de vida en España. "El problema está en lo que cuesta vivir. Hay que medir si lo que cobramos va igual al coste de vida porque al final nos sentimos pobres. Y eso es lo peor que nos puede pasar: trabajar para sentirnos pobres", declaró Joao.