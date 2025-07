Una economista desmonta el mito del ahorro: "Con cinco euros al mes puedes empezar a invertir y multiplicar tu dinero"

Uno de los grandes objetivos de muchas personas es comenzar a ahorrar, pero no saben bien por dónde empezar, en muchos de los casos por existir una falta de educación financiera que lleva a que no haya un control de gastos en el día a día.

Por este motivo, nunca está de más conocer los consejos de los expertos en finanzas como Natalia de Santiago, que dio un consejo muy eficaz para empezar a invertir y multiplicar los ahorros, para lo que apenas se necesitan "cinco euros al mes".

Cuando recibimos el salario mensual en nuestra cuenta, pueden surgir dudas importantes con respecto a la optimización de los ingresos que percibimos. Son muchos los gastos que asumimos desde los primeros días del mes, y hay que tomar decisiones.

Una vez que han sido cobradas las facturas y pagos que se afrontan cada mes, se debe tratar de separar lo que se pueda para caprichos puntuales, momentos de ocio y otros posibles imprevistos. La experta considera que hay que ahorrar desde el primer momento.

Aunque es consciente que en los meses de julio y agosto puede haber una mayor dificultad para meter dinero en la hucha, pues el verano es una época que lleva a tirar de ahorros, hay una fórmula con la que poder conseguir rentabilizar mejor nuestro capital.

En el podcast Tenía la duda, ha hablado acerca de los "gastos hormiga" y de los gastos fijos, dando una serie de recomendaciones y consejos que pueden ser de gran ayuda para disfrutar de una mejor situación financiera.

El impacto de los gastos hormiga

Judith Tiral ha hablado en su podcast dedicado a las finanzas y ha planteado a Natalia de Santiago los llamados "gastos hormiga", que son esos caprichos que se dan cada día y que, sin darnos cuenta, nos pueden llevar a ahogarnos económicamente.

La experta en finanzas reconoce que le preguntan mucho con respecto a estos pequeños gatos que suman y que "la gente piensa que hay que cortarlos". Sin embargo, su opinión es un poco distinta a la que habitualmente se tiene acerca de este tipo de desembolsos.

Natalia de Santiago asegura que es algo "muy contraintuitivo, porque todo el mundo piensa que hay que empezar a cortar por el ocio, por lo bueno y por los gastos pequeños que te hacen feliz y no es así".

En este caso, hace un símil para negar que los asuntos económicos puedan ser como una dieta en la que lo primero a hacer sea eliminar el chocolate, sino que considera que lo principal es empezar por revisar la estructura de gastos y cortar los que no aportan nada.

Si empiezas a ver que en tu banco te cobran grandes comisiones, recomienda buscar uno en el que te cobren menos y eso mismo seguir con el resto de gastos. Asimismo, recalca que, a pesar de que puedan considerarse menores, son gastos que se repiten continuamente el tiempo.

La experta quiso hacer hincapié en que "ahorrar cinco euros todos los meses es mucho dinero al final de una vida", además de indicar que lo que hay que mirar son los gastos fijos, que se repiten todos los meses, y que una vez que se tengan bajo control, se tiene una gran ventaja.

Sigue un estilo de vida económico

La experta en finanzas y ahorro también ha explicado que tomar determinadas decisiones con respecto a nuestro dinero puede suponer un punto de inflexión importante y marcar la diferencia a la hora de sacar el máximo partido a nuestro dinero.

Explica que, si se tienen en cuenta los gastos fijos que se repiten mes a mes y se consiguen controlar, se conseguirá crear un estilo de vida que se podrá mantener hasta el momento que se podrá mantener hasta la jubilación.

"Mañana te vienen mal dadas y no vas al cine, pero si te vienen mal dadas y tienes una hipoteca grande o 28 contratos de no sé qué y los gastos fijos son los que te ponen en una situación de que cuando las cosas no van tan bien, te aprietan mucho", explica.

Por este motivo, insiste en la necesidad de reducir siempre los gastos fijos, pues ahí radica la clave de poder mantener una mejor situación financiera. Aunque en un principio pueda parecer que no es tan sencillo tenerlos bajo control, hay muchas formas de hacerlo.

Una de las más evidentes es tener en cuenta las renovaciones de servicios de suscripción, que a menudo se convierten en gastos fijos mes a mes y que, puede darse el caso de que estemos pagando por ellas sin realmente darles el uso suficiente que lo justifique.

En su caso, aconseja poner una alerta de cancelación cuando no quiere renovar un servicio de suscripción, para que no se cometa el error habitual de que se pase la fecha y se paguen un mes o incluso más en los que realmente no se va a hacer uso de ese servicio.

Lo mismo sucede con otros aspectos como los seguros del hogar, donde hay personas que, sin saberlo, tienen dos que cumplen con la misma función. Esto supone estar gastando dinero de más, lo que directamente atenta contra nuestro propio ahorro.

En conclusión, con solo controlar los gastos fijos se consigue contribuir de una manera positiva a poder disfrutar de una mayor salud económica y potenciar el ahorro.