Fernando, hostelero, alto y claro con los cargos extra en los bares: "Desde que cobramos por el pan, ya no se tira a la basura"

La hostelería es una de las industrias clave dentro de España. Nuestro país encuentra su fortaleza en el sector servicios porque tanto el turismo como la hostelería cobran bastante importancia.

Sin embargo, siempre es una profesión bastante señalada, ya sea por las condiciones laborales precarias de los trabajadores, por el mal servicio que se puede ver en ocasiones o, más recientemente, por los cargos extra que se han visto.

Desde propinas obligatorias a tasas por usar los cubiertos, pedir hielos o consumir agua. Hay todo tipo de cargos extra en los bares españoles, y el hostelero Fernando de la Varga no ha tardado en salir en defensa de ello.

Los cargos extra en la hostelería

Con una gran presencia de la hostelería en España, es frecuente que millones de personas a diario decidan comer en alguno de los miles de bares o restaurantes repartidos por todo el país.

Sin embargo, más allá del precio que tengan que pagar por los platos de comida y bebidas a consumir, en ocasiones muchos clientes se dan con la sorpresa de tener que pagar por algunos cargos extra en su ticket.

Recientemente, estas situaciones se han hecho virales, donde se han visto cobros por consumir agua, por poner hielos, por el uso de cubiertos o por el pan. Incluso se ha dado el caso de tener que dar propinas obligatorias.

Por ello, este tema tan controvertido en la época veraniega, debido al incremento del consumo en los bares, ha generado debate en Y Ahora Sonsoles. El programa contó con la presencia de Fernando de la Varga, un hostelero que señaló esta situación.

"Yo creo que no todas las cosas están bien cobradas. He oído cosas como el agua o el hielo no corresponde cobrarlo, son excepciones. Pero el pan es caso diferente", afirmaba el hostelero en relación a los otros cargos extra.

El hostelero defendió el cobro de consumo de pan, aunque antes pudiese ser gratuito: "Tenemos que tener en cuenta que desde la covid el cereal ha subido. Se nos ha olvidado que en el año 2020 comprábamos una barra de pan por 0,70 o 0,80 euros, y ahora de 1,30 o 1,40 euros no baja".

Y añade: "Ahora se sirve un nivel importante de panes. Si quieres lo coges y si no, no, pero hablamos de que ha crecido el nivel. Y ese nivel hay que pagarlo de alguna forma. Que en algunos casos se les va la mano, pero ese nivel hay que pagarlo".

Además, Fernando resaltó la labor de los restaurantes a la hora de adquirir el pan de panaderías de barrio, especialmente en su caso dado que su local está ubicado en Burgos. "Percibimos que gracias a que se cobra ese pan muchas panaderías subsisten", aseguraba.

También se posicionó en contra de las propinas obligatorias, defendiendo que deben salir de los clientes como un gesto espontáneo por el buen servicio, y no forzarlo.

Y para finalizar su participación dejó una reflexión sobre por qué productos como el pan ahora se cobraban: "A raíz de cobrarlo hemos dejado de tirarlo a la basura, el desperdicio ha disminuido".