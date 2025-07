El guitarrista de Mago de Oz interrumpe el concierto en Asturias para insultar a Pedro Sánchez: "Me cago en tus m..."

El Mago de Oz se ha hecho viral por unas declaraciones de su guitarrista, Víctor de Andrés, en pleno concierto. Durante una actuación de la banda en Llanera (Asturias), el miembro del grupo se dirigió en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Os voy a decir una cosa para que esto no se repita jamás en la historia, da igual que gobierne quien gobierne, dejad de robarnos sobre todo la cocaína y las putas", expresaba Víctor de Andrés a raíz de los casos de corrupción que afectan al gobierno.

Tras esto, el músico continuó con su discurso: "Os tengo que decir que está muy bien que se lo paguen con su dinero, que hagan lo que quieran y que si viene un feminista que les diga que no, pero la cocaína y las putas no nos las robéis con el dinero que os pagamos nosotros".

El 'speech' no acabó ahí. El cabreo de Víctor de Andrés fue a más y llegó a proferir varios insultos a Pedro Sánchez: "Sánchez, me cago en tus muertos. Retuitéame esta mierda, gilipollas". Lo que provocó una reacción de parte del público, que se sumó a los insultos.

El guitarrista de Mago de Oz también tuvo un dardo para la representante de España en Eurovisión 2025: "Estamos muy indignados, nosotros no somos Melody. Y sí, le echamos dos pelotas. Víctor le echa dos pelotas".

Jorge Salán, otro de los guitarristas de Mago de Oz, publicó un mensaje en sus redes sociales para desvincularse por completo de las polémicas declaraciones de su compañero en el concierto de Llanera.

"Respecto a la que se ha liado con el vídeo. Yo no apoyo ese tipo de discursos, nunca lo he hecho y nunca lo haré. Los que habéis seguido mi carrera sabéis los mensajes que siempre he dado a través de mis letras, mi guitarra y mi música", decía Salán en su mensaje.

No es la primera polémica que protagoniza Víctor de Andrés como miembro de la banda. En un concierto del pasado mes de marzo, algunos creadores de contenido denunciaron que el guitarrista se había burlado de varios cantantes. Algo que volvió a repetir en Asturias.

El músico pidió a los fans que moviesen las manos de izquierda a derecha y acto seguido atacó a algunas estrellas de la música: "Parecéis pendejos, y os voy a explicar el porqué... ¿Sabéis quién hace esto? El público de la jodida Karol G, del subnormal de Maluma, del tonto de Bad Bunny...”

Mago de Oz se encuentra actualmente de gira. Sus conciertos más próximos serán en Ágreda, Mengíbar, Piedralaves, La Palma, Ledesma, Valdepeñas, Salobreña, Vitoria, Heras de Ayuso, Torrelavega, Huesca, Benalmádena, Jimena de la Frontera y Villagarcía de Arousa.