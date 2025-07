Pablo Gil, economista, advierte sobre el sistema de pensiones: "Antes 3 jóvenes mantenían a 1 anciano y ahora es al revés"

El sistema de pensiones es uno que ha sido criticado por varios economistas y expertos en la materia. Hasta el punto de ser comparado con el Sistema de Ponzi.

Sin embargo, la preocupación de las pensiones es sobre todo cómo se van a mantener. En vista de que cada vez la población española está más envejecida y el índice de natalidad es cada vez menor, la pirámide demográfica se ha invertido.

Así, el economista y analista de bolsa, Pablo Gil, habló en el pódcast Con P de Pódcast, sobre cómo este cambio en la población ha hecho que sea cada vez menos sostenible mantener el sistema de pensiones español.

"No existe la hucha de las pensiones"

La primera explicación de Gil es contundente y es que "ya no hay dinero para las pensiones de nadie. No existe la hucha de las pensiones".

Esta 'hucha', oficialmente llamada Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es un colchón financiero que sirve para garantizar la existencia de las pensiones, es decir, pagarlas en caso de que la Seguridad Social no tenga los medios para ello.

El economista explicó que esto en realidad no funciona como un dinero ahorrado sin tocar, sino que es "una transferencia de riqueza por parte del Gobierno a una hucha que tiene que estar llena para poder pagar las pensiones, que es uno de los gastos más grandes que acomete el Gobierno".

Sin embargo, ya comentó el analista que "no hay dinero para las pensiones". Entonces "¿cómo se financia? Con las partidas y con deuda".

"Emites deuda, emites bonos, ese dinero de alguna manera acaba indirectamente en lo que llamamos la hucha de las pensiones", añadió.

Así, argumentó que llegó a esta conclusión porque si ya no hay dinero en esta hucha, pero las pensiones se siguen financiando y pagando a los jubilados, se debe haber conseguido alguna manera para ello: la deuda.

"No tengas miedo al no va a haber dinero, digo, si ya no lo hay. Y si siguen pagando las pensiones, quiere decir que han buscado una manera de endeudarse para poder pagar ese coste que tenemos continuo", espetó.

Ahora bien, teniendo en cuenta que en un futuro la cantidad de jóvenes cotizando y aportando a las pensiones será menor que la cantidad de jubilados, la única conclusión a la que se puede llegar es que dicho gasto será cada vez mayor.

Esto es porque además de un descenso de la población joven con edad de trabajar, Gil recalcó que este gasto también aumentará porque "cada vez vivimos más años". Es cierto que España es un país muy longevo y que además destaca por ello.

"Donde antiguamente tres jóvenes mantenían a un anciano, pues ahora un joven mantiene a tres o se acabará siendo un joven que mantiene a tres ancianos", declaró el analista de bolsa.

Con estas cifras sobre la mesa acabó planteando el economista que "dices, 'Bueno, entonces no es viable'. Así de sencillo".