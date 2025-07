Curro, vecino de Málaga, no se corta con los pisos turísticos: "Esto eran viviendas de clase obrera, ahora quieren guiris"

El auge del turismo en España, además de ser beneficioso económicamente para el país, ha traído consigo un aumento de los alojamientos turísticos.

Por lo general, para los propietarios es mucho más rentable a nivel de beneficios el alquiler de un piso para turistas, ya que supone muchas más ganancias que los alquileres a inquilinos a largo plazo.

No obstante, cada vez más, estos inquilinos que viven alquilados y en zonas céntricas se han visto en la incómoda situación de ser echados de sus viviendas para convertirlas en turísticas. Curro, un vecino de Lagunillas, Málaga, habló sobre esto en el programa de Antena 3, Espejo Público.

El malagueño comentó que su barrio, antes lleno de personas trabajadoras, poco a poco se ha llenado de estos pisos con alquileres a corto plazo.

Así, Curro y los demás vecinos del barrio han denunciado que están siendo desahuciados de su zona: "No me quiero hacer la idea de que me tengo que ir de mi barrio. ¿Por qué tengo que irme de mi ciudad? La ciudad que me vio nacer".

"A mí también me están echando"

En Lagunillas, los inquilinos que no han huido de la zona ya no pueden hacer frente al alquiler; tanto es así que algunos van a comer al banco de alimentos para poder pagar esta mensualidad.

Sin embargo, hay vecinos que se quedan hasta que reciben una carta del casero que explica la no renovación del contrato de alquiler. Curro explicó que "a mí también me están echando a la calle".

Así, mostró la dichosa carta del abogado de su casero donde le exponen que "mi cliente le informa de que no desea renovarlo". Sin dudarlo, Curro expuso que el motivo por el que le echan es simple: "Como a todos los que han echado del barrio, quieren alquilarlo para los turistas".

"Yo pago 450 euros de alquiler", comentó el vecino, "alquilándolo a turistas podría sacarse el triple". Sobre todo teniendo en cuenta que Lagunillas es una zona céntrica y Málaga suele recibir muchos turistas en verano.

Candados de pisos turísticos en un edificio. Antena 3

Incluso, hay establecimientos como cafeterías o bares que cerraron y se convirtieron en alojamientos turísticos. Dos turistas ingleses hablaron con el periodista y mostraron el alojamiento en el que se estaban quedando.

"Esto era una cafetería", explicó Curro, "aquí había seis puestos de trabajo". Los turistas ingleses comentaron que este 'piso' de aproximadamente 40 metros cuadrados costaba 100 euros la noche. Así, en un mes, el propietario de este alojamiento ganaría alrededor de 3.000 euros.

Uno de los cuartos del ahora piso turístico de 40 metros cuadrados a 100 euros la noche. Antena 3

"Aproximadamente ha habido 80 cambios de uso de locales comerciales a pisos turísticos en el barrio", contextualizó el vecino de Lagunillas.

"Esto eran viviendas de clase obrera, de personas trabajadoras que pagaban 500 euros o 600 euros de alquiler", contó indignado el malagueño. "Ahora no pagan nada porque los han echado directamente, porque solo quieren guiris, maletas con guiris, que es lo que da dinero".

Acto seguido concluyó expresando que la situación se resume en que "las casas son para vivir, nosotros no estamos en contra de los turistas, pero el turista en su hotel, como ha sido siempre".