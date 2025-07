Jose, vecino de Torre Pacheco: "Por la cantidad de moros que hay, este pueblo se puede calificar de derechas"

Torre Pacheco vive días de tensión. Todo empezó el pasado miércoles, cuando un vecino de 68 años fue agredido en plena calle por un joven marroquí que parece que únicamente quería pegarle por diversión, imitando la práctica del happy slapping, una tendencia que surgió en Inglaterra como una especie de juego en el que los amigos se dan collejas por sorpresa.

Desde entonces, el pueblo ha entrado en una espiral de violencia con enfrentamientos entre vecinos, disturbios, insultos y una sensación generalizada de miedo en las calles.

Así lo cuenta Jose, un vecino de este ya conocido municipio, quien explica a EL ESPAÑOL cómo viven aquí desde hace una semana: "Durante el día, Torre Pacheco es un sitio normal, es a la noche cuando la cosa cambia".

La Guardia Civil de Murcia y la policía local montan guardia en el acceso al barrio de San Antonio, en Torre Pacheco. Europa Press

Vive en una zona que considera buena, pero aun así asegura que en estos momentos no saldría por la noche si no es por algo urgente. "Supongo que más adentro del pueblo hay más policía y estará más controlado... o no", añade.

"Este pueblo se puede calificar de derechas simplemente por este motivo, por la cantidad de moros que hay, que hace que la gente vote a PP o VOX", afirma. Y es que para él, la creciente presencia de inmigrantes, especialmente de origen marroquí, ha cambiado muchas cosas en su día a día, incluyendo el clima político del municipio.

Un grupo de marroquíes que forman parte de distintas comunidades islámicas de Torre Pacheco, de camino a hablar con sus jóvenes, este lunes por la noche. J. I. M.

Aunque tiene su propia opinión, también reconoce que no todos son iguales. "Hay moros y moros, pero las nuevas generaciones, los más jóvenes, son insoportables, irrespetuosos y es algo que se veía venir. Esto se viene cocinando a fuego lento, no ha sido de un día para otro".

Y es que este vecino nos hace ver que la situación no es nueva, que lleva tiempo empeorando y que es ahora cuando se están viendo las consecuencias.

Jose dice abiertamente que no tiene simpatía por los marroquíes, pero también aclara que esa opinión la ha formado viviendo en Torre Pacheco.

"Cabe decir que mi especial 'simpatía' por los moros nació cuando me mudé aquí. Yo en el norte, no tenía problema con ellos. Pero aquí, es increíble cómo se sobrepasan con las mujeres, diciéndoles de todo y a la mínima intentando tocarlas", explica con rotundidad.

Varios agentes antidisturbios de la Guardia Civil, desplegados en Torre Pacheco. J. I. M.

Además, se sorprende sobre la gran cantidad de inmigrantes que viven en la zona. "No sé el motivo, imagino que laboral, pero de Murcia a Alicante está lleno de moros. También hay muchos ingleses y rusos por aquí, y con ellos nunca hay problemas".

Pese a todo, Jose dice que entre vecinos la mayoría tienen buena relación. "En el pueblo, no obstante, la mayoría nos llevamos bien. Y los vecinos estamos avergonzados de que Torre Pacheco esté en el punto de mira por estas cosas. Mucha vergüenza", dice con tristeza.

Y es que Torre Pacheco sigue así, ante una situación a la que no están acostumbrados, donde los problemas de convivencia se han mezclado con el miedo, los prejuicios y una tensión que no parece estar cerca de resolverse.