Una chica deja su currículum en una tienda en Gijón y el dueño no da crédito a lo que le dice: “Por favor, no me llaméis”

Alejandro Cosío, dueño de una tienda de regalos en Gijón, Asturias, contó a través de sus redes sociales una historia de una mujer que fue a entregar un currículum a su tienda.

La situación compartida por el empresario encendió un debate en los comentarios del vídeo sobre las estrategias utilizadas por los demandantes de empleo.

Así, la mujer entregó dos currículum al dueño pidiendo que le sellara uno. Esto es parte de una de las condiciones para recibir la prestación por desempleo; sin embargo, tras esto, la mujer le rogó al empresario que no la contratase.

"Yo me quedé alucinando"

El dueño de la tienda Vulevu en Gijón compartió en su cuenta de TikTok (@vulevugijonoficial) su historia con una demandante de empleo, comentando que "la verdad es que yo cada día flipo más".

"Entra una chica a la tienda y me dice '¿Puedo un currículum?' Y yo estaba arriba y le digo yo, 'Sí sí, claro puedes dejarlo'", empezó contando Cosío.

La chica llevaba dos copias, a lo cual le deja una de las mismas y le explicó que "pues mira, este te lo dejo aquí para ti y este otro si me lo sellas, por favor, que me lo llevo yo".

Con esto, comentó sorprendido que "nunca me habían dicho lo de sellar, pero dije yo, 'ah, sí, sí, te lo sello' y nada, se lo sello, se lo doy".

Lo que más le llamó la atención a Cosío fue que le dijo que "pero por favor, eh, no me llaméis, eh, para el verano que no quiero trabajar. No me llaméis, no me llaméis. Y le digo yo 'pero bueno, entonces, ¿para qué vienes a dejar el currículum?'".

A lo que la chica le respondió: "'Bueno, porque me lo mandan que estoy en búsqueda activa de empleo, pero por favor no me llaméis que no estoy interesada'".

"Yo me quedé alucinando", comentó el dueño Vulevu. Con esto, comenzó un debate en las redes sociales sobre las prestaciones por desempleo.

Para recibir la prestación por desempleo es preciso cumplir una serie de condiciones, entre ellas, estar en búsqueda activa de empleo.

Con esto, el beneficiario debe demostrar que está intentando conseguir un nuevo trabajo. Para demostrarlo puede enviar currículum, realizar entrevistas o inscribirse en alguna agencia de colocación.

Esto tiene como objetivo que aquellos que se beneficien del paro muestren que existe de su parte un esfuerzo por reincorporarse al mercado laboral y no cobrar dicha ayuda por tiempo indefinido.

Sin embargo, a pesar de ello, algunos pueden intentar 'engañar' este sistema y enviar pruebas de búsqueda de empleo, como un currículum sellado, cuando en realidad no pretenden conseguir un empleo nuevo.