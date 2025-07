Una anciana de 88 años alquila su casa para pagar la residencia y los inquilinos la okupan: "Me la han destrozado y robado"

En los últimos años, las ocupaciones ilegales de casas, popularmente conocidas como okupaciones, han pasado a convertirse en una gran preocupación para la sociedad española.

El miedo a que un inquilino o un extraño se apodere de tu propiedad ha pasado a ser un problema que aterra a muchos propietarios. En gran medida a causa de los diferentes casos que aparecen por todo el país.

Así, una de estas historias es la de Carmen, una anciana de 88 años, que ha visto cómo después de arrendar su casa, ha acabado 'okupada'.

Carmen, okupada a los 88 años

Según datos del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación ilegal de viviendas en España.

Estas cifras significan un incremento del 7,4% frente al año anterior. Una subida que, pese a que no parezca significante, acumula una serie de historias detrás.

Una de ellas es la de Carmen, una anciana de 88 años que ha contado en Y Ahora Sonsoles, ha compartido lo ocurrido con su vivienda en Pescadores en Caspe (Zaragoza).

La mujer ha contado cómo su residencia de ancianos le cuesta 1.500 euros al mes, por lo que debido a la poca cuantía de su pensión, necesitaba de los 700 euros que cobraba de alquiler para poder afrontar sus pagos.

De tal manera, la historia ha aparecido en el programa presentado por Sonsoles Ónega, donde Carmen ha podido contar cómo lo está viviendo.

"Me encuentro fatal. No he ido en mi vida de vacaciones ni a ningún sitio y arrendé eso para pagar esto, y mira, ni los Guardia Civiles ni nadie los sacan. Yo he bajado muchas veces ahí y con un perro a cada lado me han amenazado con soltarlos", afirmó la anciana.

Carmen prosiguió narrando el trato que ha recibido por parte de los okupas: "He sido maltratada. Se han llevado todo y todas las herramientas. Me la han destrozado. Y si vieras qué genio tienen... Mi hijo me decía que no bajara pero no hacía caso".

Así, con su hogar okupado, la mujer señala que no puede hacer frente a los gastos de su residencia de ancianos. Durante todo el período que ha estado sin cobrar de sus inquilinos, su hijo ha tenido que hacer gastos de miles y miles de euros. "Tiene que pagar mi hijo lo que resta, tiene que pagar lo de la residencia. Yo no tengo dinero. Hicimos esa casa y al hacerme mayor, decidimos arrendarla", dijo Carmen.

La historia de la anciana de 88 años sorprendió a todo el plató de Y Ahora Sonsoles, que no dudaron en dar su opinión al respecto. Ana Obregón fue muy directa: "¿No sé qué hay que hacer para acabar con esta mierda de okupas?"; mientras que Sónsoles se ofreció para ir a arreglar el problema.

Además, el programa pudo hablar con uno de los integrantes de los inquilokupas, que defendió su derecho a estar en la casa y aseguró que "cuando consiga otro sitio, nos marcharemos".