Ferran Casellas, experto en hostelería en España: "Cuando montas un restaurante, la cárcel te la haces tú"

La llegada del verano y el final del ciclo escolar, solo puede significar una cosa: vacaciones. Y por tanto, un momento clave para los negocios dedicados a la hostelería en toda España.

Así, en una etapa con tanta demanda y trabajo, los hosteleros suelen ser muy críticos con la profesión. Malas condiciones laborales, jornadas interminables o un maltrato de los clientes son solo algunas de las quejas que se pueden oír.

Por ello, el experto en hostelería Ferran Casellas ha decidido hacer un análisis sobre la situación actual en la profesión y cómo pueden funcionar mejor los negocios.

La hostelería, señalada

Se calcula que en España hay alrededor de 1,8 millones de personas que se dedican a la hostelería. Una cifra que varía en función de las épocas navideñas, o, en este caso, veraniegas.

De tal manera, es un sector que requiere mucho esfuerzo y que, en algunos casos, puede contar con jornadas de trabajo largas, un salario muy pequeño y un desgaste mental extremo.

Ferran Casellas, a través de su cuenta @ferran.casellas.c en la que ayuda a los negocios hosteleros, se ha encargado de dar una serie de consejos de esta profesión y cómo los empresarios pueden aprovechar más su negocio. Eso sí, ha dejado reflexiones muy interesantes.

"¿Si la hostelería es muy esclava? Pues en realidad casi todos los oficios son muy esclavos, pero en este caso cuando montas un restaurante la cárcel te la haces tú. Eso es la hostia", afirmó el experto en su vídeo.

A partir de su planteamiento inicial, Casellas dejó un mensaje muy claro para los dueños de restaurantes: "Lo que tenemos que entender es que nuestro papel no es estar todo el día 15 o 16 horas resentidos porque los trabajadores solo están ocho, entonces estás enfadado con ellos y ya empiezas mal. Yo siempre digo que lo primero es cuidar al equipo".

No fue su último consejo, el experto continuó dando claves para mejorar la eficiencia del negocio. "Tienes que entender que lo que tienes que hacer es estar cuando hay que estar", apuntó el experto.

De hecho, a través del rol en su negocio, Casellas ilustró el papel que tiene que tener un empresario hostelero. "Yo en mi negocio cuando empieza el servicio al mediodía, que es cuando más dinero voy a facturar, prácticamente es indiferente si estoy o no estoy. He venido muy temprano por la mañana, hemos cocinado con mi equipo, los camareros los tengo ahí calentando, están llegando los clientes. Y cuando vienen, yo ya soy indiferente", afirmó el experto.

El hostelero dejó una reflexión final sobre la confianza que deben tener los empresarios en sus trabajadores. "Es cuando ellos ya tienen las herramientas y lo tienen todo que ya no me necesitan. En esos momentos si tengo algo que hacer, me voy y si no tengo nada que hacer, estoy tranquilo, me voy por el comedor paseando para preguntarles a mis clientes qué tal todo. Disfrutar de mi oficio. Pero hay que estar cuando hay que estar y si no, la cárcel te la has hecho tú", aseguró Casellas.