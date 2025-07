José Elías, millonario, dice lo que muchos piensan sobre la economía española: “Si esto no es ir hacia atrás, dime tú qué es”

José Elías Navarro es un empresario español conocido por su gran fortuna llegando incluso a figurar en la lista Forbes de los 100 españoles más ricos en el año 2021. De esta manera, es accionista y dueño de muchas empresas como supermercados La Sirena.

Así, el empresario publicó en su perfil en la red social X, anteriormente Twitter, un comentario donde habla sobre el cambio entre su generación y la actual a nivel de poder adquisitivo y capacidad de avanzar económicamente.

De esta forma, habla sobre cómo ahora la crisis de la vivienda no permite a los jóvenes adquirir un piso y cómo, independientemente de que trabajen, lo que se aspira es "compartir habitación".

"Yo me niego a pensar que este sea el futuro"

El empresario empieza con un titular que resume su argumento: "Mi generación compraba un piso. La siguiente alquilaba. La de ahora comparte habitación. Si esto no es ir hacia atrás, dime tú qué es".

De esta forma continúa sentenciando que "mi generación fue, sin duda, la mejor después de la Edad Media". ¿Por qué? Porque "conseguíamos trabajo, empezábamos cobrando una miseria, pero a los 4 años muchos podíamos comprarnos un piso".

No obstante, expone que "los siguientes ya no lo tuvieron tan fácil. No es que no quisieran comprar, es que no podían". Esta generación correspondería a aquellos que les tocó vivir la crisis del año 2008, la última gran crisis inmobiliaria, antes de la actual.

Así, plantea que la generación actual representa un peor nivel de aspiraciones en este sentido: "Pero lo peor viene ahora: La generación actual ya no aspira ni siquiera a alquilar un piso para ellos solos. La aspiración hoy es compartir habitación".

"Lo llaman coliving que suena más guay", continuó. Además, agregó que esto "no es lo más preocupante", sino que "lo peor es que nos estamos convenciendo de que esto es normal, pero no lo es y no debería serlo".

Es cierto que actualmente los jóvenes se enfrentan a una complicada situación a nivel de poder adquisitivo y vivienda. Una persona de 30 años en España cobra aproximadamente 27.000 euros brutos anuales.

— Jose Elías Navarro (@jose_elias_nvr) July 7, 2025

Esto se traduce a 2.250 euros brutos mensuales. Al tener en cuenta estos datos, el precio medio de compra de una vivienda en España se sitúa en 2.550 euros por metro cuadrado, es decir una vivienda de 80 metros cuadrados son 204.000 euros.

Por otro lado, el precio de alquiler promedio se sitúa en 14,6 euros por metro cuadrado. Siguiendo el mismo ejemplo de una vivienda de 80 metros cuadrados, corresponde a 1.160 euros al mes.

Así, una persona que cobra mensualmente un salario promedio, no podría comprarse una vivienda de 80 metros cuadrados y, si decide alquilar, destinaría más del 50% de su sueldo a la vivienda.

Frente a esta realidad, José Elías, se presenta contundente: "No sé vosotros, pero yo me niego a pensar que este sea el futuro al que debemos aspirar".