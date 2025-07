María Ángeles, 65 años, no se corta sobre la jubilación reversible: “A mí me daría algo si tuviese que volver a trabajar”

El Gobierno está trabajando en la 'jubilación reversible'. Esta es una medida en la que aquellas personas que estén jubiladas puedan, de forma totalmente voluntaria, volver a reincorporarse en el mercado laboral y recibir incentivos.

Mientras algunos jubilados no lo pensarían dos veces y volverían a sus trabajos, otros no lo tienen muy claro. El requisito para poder atenerse a esta opción es que deben haber transcurrido al menos 6 meses desde la jubilación del empleado.

De esta forma, María Ángeles Jiménez, una mujer de 65 años jubilada hace 2 años, habló en el programa de Antena 3, Y Ahora Sonsoles, sobre esta medida y cómo no está de acuerdo ni volvería a trabajar.

"Hay que cerrar esa etapa"

La jubilada con 46 años cotizados explicó que no contempla "de ninguna manera" volver a su vida laboral. Comentario que remató expresando que "a mí me daría algo si tuviera que volver a trabajar, eso son etapas que hay que cerrar y vivir otra".

Así, teniendo en cuenta que además se jubiló anticipadamente, comentó sobre la pensión que le ha quedado que "no me puedo quejar, me ha quedado en 1.500 euros".

No obstante, no es la única en el plató que no se plantea un regreso al mundo laboral. Ramón Serrano de 65 años y recién jubilado explicó que tampoco volvería a trabajar.

"Yo me dedico a la construcción, me dedico a hacer ventanas y ya no me siento capaz de subirlas", explicó planteando esta como la primera razón por la que no volvería a su puesto de trabajo.

Ramón Serrano, jubilado de 65 años.

Además, agregó que "yo no estoy a favor" de este sistema a pesar de tener una pensión de "1.060 euros" con la cual "me apaño fatal".

Argumentó que no apoya esta medida porque sí volvería a trabajar para "enseñar a los chavales, pero no a cambio de esa forma que ellos quieren (...) porque al ponerme a trabajar directamente no meten a otros chavales en mi cargo".

Con esto, comentó que su vuelta al mercado laboral sería para formar a aquellos jóvenes que entran a ocupar su puesto, pero no volvería a hacer el mismo trabajo que hacía antes porque no quiere "quitarle el trabajo a nadie".

De igual forma, el economista Eduardo Bolinches, también en el plató del programa aprovechó para explicar cómo funciona realmente esta medida de 'jubilación reversible'.

¿Cómo funciona la jubilación flexible?

Bolinches comentó en primer lugar que dicha medida aún no está en vigor por lo que hay que hablar de "proyecto de ley" hasta que sea llevada al Congreso y aprobada.

Por otro lado, agregó que "la idea es buena, ¿por qué? Porque tiene dos finalidades. En primer lugar, va menos gente a chupar del fondo de las pensiones".

Eduardo Bolinches, economista.

"Cuanta menos gente haya mejor, porque nos están costando 13.500 millones al mes, es una barbaridad, es como comprarse 400 iPhone", agregó.

Ahora bien, explicó que la forma en la que funciona esto es que "al volver al terreno laboral sigue cotizando y chupando de las pensiones".

"En el caso de la pensión flexible va a tener que optar por un porcentaje de trabajo que va a ser disminuido de su pensión", continuó el economista.

Ahora bien, el "fin último" de esto es que, teniendo en cuenta que muchos baby boomers van a jubilarse, es preciso que no haya tantos pensionistas que el sistema no pueda sostenerse. Por esto, "hay que inventarse cosas e intentar engañar a la gente".