Gonzalo Bernardos tiene claro el problema de la vivienda: “Quienes hacen las normas no trabajan en el mercado”

El precio de la vivienda sigue subiendo como la espuma. Y lo va a seguir haciendo para desgracia de quienes piensan ser propietarios. “Ha subido un 12,2% interanual, y podría alcanzar el 15% a finales de año”, afirmó el profesor de Economía en la Universitat de Barcelona Gonzalo Bernardos.

Palabras que fueron pronunciadas durante la presentación de un informe del Centro de Estudios Trioteca sobre el segundo trimestre de 2025. Y quienes ven alejarse la opción de tener casa propia se preguntan quiénes son los ‘culpables’

“Los precios son mayores porque los gobiernos de los últimos 17 años no han hecho lo que deberían haber hecho”. Así de rotundo ha sido Gonzalo Bernardos. Es más, ha señalado a una formación en concreto.

“Se han impuesto las consignas de Podemos que no son otras que no hacer viviendas para que la economía española no dependa de la construcción”.

Pero hay más: “Todas las medidas sobre vivienda son similares. Grandes anuncios pero con la letra pequeña borrosa. Y todo porque muchas veces las personas que hacen las normas no trabajan en el mercado inmobiliario”.

Aciertos y errores

A pesar de los fallos en política de vivienda durante los tres últimos lustros, Gonzalo Bernardos indicó que algunas medidas, “sin ser perfectas, son las mejores”. Y puso como ejemplo el Plan Vive de la Comunidad de Madrid.

“Es la mejor medida, siendo la peor Cataluña, que se ha tirado un año buscando solares”, sostuvo durante el evento de Trioteca. E hizo hincapié en que “la solución es poner medios y que se lleven a cabo”.

Puso como ejemplo el Plan ICO del Gobierno, que concede a una serie de personas la posibilidad de tener financiación del 100% de la vivienda.

“Se anunció en 2023 y en 2025 se han dado por este método 3.200. El Gobierno dice que no hay demanda. ¿Cómo que no la hay? Hay dos millones de posibles beneficiarios. El problema es que para los bancos es un trabajo burocrático muy elevado”, subrayó.

Por último, indicó que para mejorar el acceso a la vivienda “la administración podría hacer más viviendas de VPO. Pero no se hacen, lo que supone que la oferta sigue siendo escasa”. Y propuso quitar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

“Habría que quitar el ITP entre el 6 y el 10%. Esto es un gran freno para todas las familias”, finalizó Bernardos.