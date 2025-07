Amanda Romero, antitaurina, estalla contra los Sanfermines: “Estamos presenciando situaciones de injusticia”

Amanda Romero es activista por los derechos de los animales y con motivo del inicio de las fiestas de San Fermín en Pamplona, Navarra, publicó en su red social TikTok (@amanda.romerog) un vídeo contra la tauromaquia que caracteriza estas fiestas.

A esto, también agregó acciones o enfoques a tomar para aquellos que se oponen a estas prácticas y puedan manifestar su rechazo como podría ser denunciarlo en redes sociales, formar colectivos y proponer alternativas.

Así, comenzó su vídeo de manera contundente: "Los Sanfermines son tauromaquia. Yo sé que hay gente que se enfada muchísimo cada vez que digo esto".

"La tauromaquia son muchas otras cosas, eventos culturales, música, encuentros y es verdad que en el Estado español la mayoría de festejos populares incluyen alguna forma de maltrato animal", declaró la activista.

Explicó también que "hay además algunos rollos generalizados que nos contamos como que los toros en Sanfermines no sufren porque al final solo están corriendo por las calles...".

"La realidad es que claro que sufren, sufren un enorme estrés, pasan miedo, se lesionan, se resbalan, se caen, sufren torceduras y luego todos acaban en la plaza como en cualquier corrida de toros", continuó exponiendo.

"A mí, con Sanfermines me pasa una cosa y es que suele ir bastante gente cercana con la que tengo bastante afinidad que es directamente antitaurina, pero que con los Sanfermines decide hacer una excepción", expresó Romero.

"No me parece una opción ir y mirar hacia otro lado"

Argumentó que su opinión personal es que "no voy a ningún tipo de evento donde haya maltrato animal" y en el caso de "festejos taurinos" tampoco asiste a festividades que giren en torno a la tauromaquia "en cualquiera de sus formas".

Sin embargo, quiso aclarar que "soy consciente de que en algunos contextos es muy difícil despegar una cosa de la otra porque tampoco los ayuntamientos dan alternativas".

Esto en el sentido de que muchas veces "si quieres salir, socializar, encontrarte con la gente, pasártelo bien, echar un rato en la calle, pues es muy difícil separar participar en las fiestas de participar en el evento taurino".

Con esto, ofreció dos opciones: "La primera, la que yo practico y la que recomiendo a todo el mundo, que es no ir. La segunda, puede ser participar en todo lo demás menos en los eventos taurinos, pero hacerlo plantando cara".

A esta segunda opción explicó que lo importante es mostrar que "somos parte de la ciudad, pero nos oponemos a una parte muy importante de este festejo y lo hacemos visible y alzamos nuestra voz".

"Lo que no me parece una opción es ir y mirar hacia otro lado. Este rollo de, 'No, yo voy, pero a mí no me gusta esta parte, yo no voy a las capeas o no voy a los encierros'. Bueno, pero ¿qué estás haciendo para que se sepa?", declaró tajantemente.

Así, expuso que para demostrar dicho rechazo, es posible "escribir a la concejalía responsable de los festejos que se organizan (...), denunciarlo en redes sociales, (...) juntarte con más gente que piense igual que tú y organizar algo".

"Por favor, que no sea la comodidad, el ocio o la diversión lo que nos haga mirar para otro lado cuando estamos realmente presenciando situaciones de injusticia, porque a los animales les va la vida en ello", concluyó la activista.