Mar, 28 años, alto y claro sobre el coste de vida en España: "Gano 1.500 euros al mes y es imposible ahorrar"

Llegar a fin de mes se ha convertido en una misión casi imposible para muchos jóvenes en España. Ya sea por el alto coste de la vivienda o por salarios precarios, vivir el mes a mes es una dura realidad para muchos.

Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el 53,2% de los jóvenes entre 16 y 29 años tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Dentro de ese porcentaje entra Mar, una joven de 28 que reside en Madrid y, pese a su sueldo de 1.500 euros al mes, no puede ahorrar.

La realidad de muchos

La joven acudió al plató de Y Ahora Sonsoles para compartir su realidad y "la de toda la gente joven", como aseguró en su intervención en el programa.

Mar explicó detenidamente por qué no puede ahorrar: "Tengo que buscar otros trabajos para poder complementar mi sueldo y llegar a esos 1.500 euros que gano al mes. Teniendo en cuenta esa realidad, ¿cómo voy a pensar en ahorrar si pienso solo en trabajar para poder sobrevivir?".

La joven contó que su profesión es periodista por lo que considera que tiene unas condiciones precarias que provocan que le cueste llegar a fin de mes.

"Me he tenido que apretar bastante el cinturón. Gano 1.500 euros y en vivienda se me van 600 euros. A eso añade los gastos, hacer una compra, que ya sabemos cómo están los costes. Y yo no estoy pensando en hacer viajes, que es algo que me gustaría plantear encima de la mesa", apuntó Mar.

De hecho, con su declaración, abrió un tema que a menudo se suele ver en redes sociales: señalar a los jóvenes por sus 'excesivos gastos'.

"Siempre a la gente joven se nos tacha de que estamos siempre viajando y de que buscamos una manera de gastar el dinero", afirmó la joven. "Precisamente no tenemos cómo mantenernos esos viajes. Tengo que buscar trabajos extra porque hay una precariedad tremenda".

Así, Mar se encargó de asegurar que, ante su falta de evitar gastos, prefiere no irse de vacaciones para así buscar una oportunidad laboral que mejore su situación. "Lo último que pienso es en unas vacaciones", aseguró la joven.

De hecho, el precio de su alquiler de 600 euros al mes no pasó por alto para los colaboradores, que le preguntaron acerca de con cuánta gente compartía piso. "Somos cinco. Ya me gustaría que fuera un palacio pero ni eso", dijo Mar.

Por ello, con su imposibilidad para llegar a fin de mes, de encontrar unas condiciones laborales no precarias y de comprarse una vivienda, la joven descarta cualquier posibilidad de formar una familia.

"Vengo de vivir con mis padres y ahora estoy sola, así que lo de tener niños, ni me lo planteo. Si no puedo ni comprar una casa", exclamó. "De hecho este verano me voy a mi pueblo para ahorrar".

La joven dio un mensaje de agradecimiento a su familia que le apoya mes a mes para poder sobrevivir: "Una se hace apaños y también, por suerte, mis padres y mis tíos siempre están. Eso es de valorar. Gracias a los que nos cuidan siempre, ¿y qué pasará cuándo tengamos que cuidar de ellos? Eso me preocupa mucho".