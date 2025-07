Consigue echar a sus okupas y no da crédito a cómo dejaron su casa: "Repararla son 10.000€, se han llevado hasta la vitro”

Alicia Gómez alquiló su vivienda en Fuengirola, Málaga, a una pareja que se presentaban tanto en persona como en redes sociales como personas con una vida llena de lujos. Sin embargo, rápidamente la situación se torció.

El hombre tenía varias empresas con un capital de hasta 70.000 euros e incluso se iba de mariscada mientras Alicia pedía ayuda económica a sus hijos.

Gómez contó en el programa de Telecinco, Vamos a Ver, cómo se encontró con un inquiokupa que rápidamente dejó de pagar el alquiler hasta que, dos años después, lograron desahuciarlo. Esto sumado a una deuda de 20.000 euros y reparaciones de hasta 10.000 euros.

Una casa en la que no se puede ni encender la luz

Alicia comenzó explicando que para conseguir deshacerse de su pareja de okupas fue a través de un "desahucio ordinario". Proceso que duró hasta 2 años con ella haciéndose cargo de todos los gastos de la vivienda.

Añadió que "es que se las saben todas, ellos sabían perfectamente el tiempo que podía estar ahí y han estado montando empresas e inyectando capital a empresas unipersonales de hasta 63.000 euros".

Todo esto, además, "teniendo abogado de oficio, pidiendo vulnerabilidad y teniendo la poca vergüenza de dejar como ha dejado eso (la vivienda)", comentó.

La propietaria también acotó que la vivienda fue alquilada a un precio bastante bajo, ya que solo se buscaba alguien "que la cuidase". Sin embargo, comentó que "se han llevado hasta los termos eléctricos, es que no tienen derecho".

Imágenes de la casa de Alicia Gómez tras haberse ido los okupas. Vamos a Ver

Gómez explicó que lo curioso de la situación es que a la mujer del inquiokupa la comparan con Paris Hilton por la vida que aparentan en redes sociales: "Yo veía las redes sociales e iban de mariscada con los bolsos de lujo y el perrito Yorkshire".

"Iban de viajes para arriba y viajes para abajo y tú cambiando tu vida, que me tuvieron que ayudar mis hijos", añadió la propietaria explicando que "para el cambio de cerradura, me lo tuvieron que pagar mis hijos, yo no tenía 200 euros".

Imágenes de la casa de Alicia Gómez. Vamos a Ver

"Verte así y ver cómo están viviendo a costa tuya cuando tú has sido una buena persona ofreciendo tu propiedad ¿Luego quieren que haya alquiler? No", criticó Gómez.

A dicha crítica agregó que "hay que cambiar las leyes y si una persona a los dos meses deja de pagar que haya unos medios para que se cumplan estos plazos y no tenga que pagarlo yo".

Una deuda de más de 17.000 euros

En la vivienda, que son dos casas unidas una con la otra, vivían la pareja, los padres del inquilino y sus hijos que, como explicó Alicia Gómez, dejaron toda la vivienda completamente destruida.

La propietaria comentó que la deuda que ha dejado la pareja de inquiokupas es de más de 20.000 euros y si a estos se añaden "los destrozos", el número aumenta.

"Ten en cuenta que esto es una parcela entonces hay que llevar cubas, así que calcula que para reponer todo como estaba unos 9.000 euros o 10.000 euros, porque claro se han llevado todo y lo que no se llevaron lo han destrozado", calculó.

Tal es así, que estos inquilinos se llevaron hasta los calentadores que, comentó la propietaria, "yo cuando llego digo 'no hay agua', claro cortaron el agua para quitar los calentadores, la lavadora, el frigorífico, la vitrocerámica, se lo han llevado todo".

Además comentó que "lo han destruido todo, los colchones rotos tirados por ahí, es que son ganas de hacer daño, no hay derecho que se vaya de rositas".

"Hay que hacer otro tipo de leyes porque así habría más alquiler porque yo eso no lo vuelvo a alquilar, eso ya va a venderse", expresó la propietaria.

Por posibilidad de ser demandada la propietaria no reveló el nombre del inquiokupa en el programa. No obstante, sí advirtió que "miren bien las redes sociales, porque yo me llegué a enterar de que ya había tenido este problema en América, se ve que es su 'modus operandi'".

Así, concluyó con cierta rabia que "al final los que somos buenos somos tontos, yo quería ir a la puerta de su empresa a gritarle, pero claro me denuncia y la que voy presa soy yo".