Una trabajadora de la ORA que vive en una caravana habla alto y claro sobre la crisis de vivienda: "Alquilar es inviable"

La crisis de vivienda golpea con fuerza la Islas Baleares y lleva años expulsando del mercado inmobiliario incluso a trabajadores con contrato y sueldo estable. España afronta uno de sus mayores retos habitacionales en las islas, donde el precio del alquiler ha aumentado un 142% en la última década, según una comparativa del portal inmobiliario Fotocasa.

En Mallorca, decenas de trabajadores viven en autocaravanas y caravanas por no poder afrontar el precio de un alquiler. Este es el caso de una controladora de la ORA que gana 1.109 euros al mes. "Si alquilara un piso, me supondría que mi salario iría única y exclusivamente al alquiler y a pagar suministros", denuncia en el programa 'Equipo de investigación' de La Sexta.

Su situación no es una excepción: comparte aparcamiento con otras 60 personas, la mayoría por debajo de los 40 años. El problema ha alcanzado tal dimensión en los últimos años, que incluso el sector hotelero, motor económico de la isla, ya está sufriendo también las consecuencias. "Hay hoteles que se están quejando de que no tienen trabajadores. Los temporeros de la hostelería no vienen porque no encuentran casa", afirma esta trabajadora.

El ranking donde reside se ha convertido en un vecindario improvisado, en el que tres de cada cuatro personas tienen empleo y la mitad cuenta con contrato fijo. Aun así, deben desplazarse cada día un kilómetro para acceder a agua potable, una muestra más de la precariedad a la que están sometidos.

Enrique, un hostelero que lleva tres años viviendo en una autocaravana, también denuncia esta situación en el programa: "Con los precios que hay y los sueldos que ganamos no es posible. No es un sitio donde merezcamos vivir". Sus palabras reflejan la frustración de una clase trabajadora que, pese a cumplir con sus obligaciones laborales, no puede permitirse una vivienda digna en las islas.

Según Idealista, Baleares es actualmente la comunidad con los precios de alquiler más altos de toda España. La presión turística, la falta de vivienda social y la escasez de oferta residencial están generando un cóctel que empuja incluso a quienes tienen ingresos estables fuera del mercado inmobiliario.

Una de las comunidades más caras

Baleares sigue siendo una de las regiones más caras para alquilar una vivienda en España. Solo Madrid y Cataluña presentan precios medios por metro cuadrado más altos.

Cabe destacar que, aunque en las islas se ha experimentado recientemente un ligero descenso puntual en el precio de la vivienda, la mayor bajada se ha registrado en Calvià, con un descenso interanual del 5,5% y seguido de Palma, con una caída del 1,2%. Aun así, estos municipios siguen figurando entre los más caros del archipiélago.

Expertos del sector señalan que esta reducción podría marcar un cambio de tendencia en el mercado balear, tradicionalmente afectado por la alta demanda turística y la limitada disponibilidad de vivienda habitual.

Hay que destacar también que, desde abril, algunas zonas del archipiélago han sido declaradas como "áreas tensionadas" conforme a la nueva Ley de Vivienda, lo que permitiría aplicar medidas de control de precios conforme a la nueva ley. Sin embargo, los efectos reales de esta medida aún están por ver.