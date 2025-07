ILUNION Tu Tienda: Inclusión y propósito en hospitales

Una puerta con forma de madriguera invita a los más pequeños a aventurarse en la tienda ILUNION del Hospital Niño Jesús de Madrid. En medio del caos de pacientes, familiares, médicos, enfermeros y celadores que van y vienen, este local es un pequeño remanso de paz, al que muchos niños que visitan el hospital infantil acuden atraídos por los peluches, figuras y juguetes que pueblan las estanterías.

Esta tienda es una propuesta conceptual única, integrada en el proyecto de humanización impulsado por el centro (El Retiro invade el Niño Jesús), pero que encaja a la perfección con el modelo de las tiendas ILUNION.

Dado que se sitúan en entornos sensibles como son los hospitales, buscan adaptarse a su ubicación con un modelo de negocio abierto y centrado en el paciente. Ahora mismo existen 63 tiendas repartidas por toda España, incluidas Canarias y Baleares.

En estos establecimientos, ILUNION no solo ha construido un negocio de retail, sino una red de atención e inclusión para con las personas. María Caruana, directora de ILUNION Tu Tienda, explica que este es “un modelo empresarial único en el que el equilibrio entre el impacto social y la rentabilidad es lo más importante y tenemos muy claro nuestro propósito, que es construir un mundo mejor con todos incluidos, y lo hacemos a través de la creación de empleo para personas con discapacidad”.

María Caruana, directora de ILUNION Tu Tienda. Sara Fernández.

Tiendas con corazón

El alma de estas tiendas la ponen sus trabajadores. El 94% del equipo humano de ILUNION Tu Tienda son personas con discapacidad, que encuentran aquí no sólo un empleo, sino una oportunidad para desarrollarse, ganar autonomía y sentirse parte activa de la sociedad.

Diana Morato, por ejemplo, llegó a la compañía en busca de algo mejor y ahora presume de ir “todos los días contenta a trabajar, porque sé que las pequeñas cosas que hago son algo bueno para la gente. Además, es un privilegio trabajar en una empresa donde nos tienen en cuenta tal y como somos. Al final yo no soy mi discapacidad, yo soy Diana y ya está”.

Diana Morato, empleada de ILUNION Tu Tienda. Sara Fernández

La visibilidad de la discapacidad ayuda a romper barreras y, especialmente en un entorno como el hospitalario, puede cobrar un mayor valor. Quien entra a comprar una botella de agua o un libro, se lleva también un ejemplo cotidiano de que la inclusión no solo es necesaria, sino también posible.

Donde cada compra cuenta

“Cuando un cliente cruza el umbral de una tienda ILUNION lo que queremos es que su experiencia sea mucho más que comprar un producto. Al estar ubicados en hospitales, las emociones de los clientes en la mayoría de los casos son de ansiedad o miedo y queremos que se sientan en un refugio donde esas emociones se transformen en calma y tranquilidad”, declara Paola Arbocco, jefa de Experiencia de Cliente y Alianzas de ILUNION Tu Tienda.

Es por ello que el diseño de las tiendas está pensado para que los clientes vean y sientan el propósito de la compañía en cada rincón. Desde muebles y espacios adaptados a diferentes necesidades de movilidad, adecuaciones visuales y auditivas hasta productos saludables y solidarios.

En ILUNION Tu Tienda, comprar también es colaborar con organizaciones sociales. Los productos son causas a las que apoyar, como las botellas de agua mineral Auara, cuyas ventas financian proyectos de acceso a agua potable en países en desarrollo. O los rincones de Café Auna, que lucha contra la soledad no deseada.

Y uno de los productos más vendidos son, sin duda, los muñecos Baby Pelones de la Fundación Juegaterapia, cuyas ventas se destinan a mejorar la vida de niños y niñas con cáncer. También se pueden encontrar en estos establecimientos las zapatillas solidarias de HOGAR SÍ, que visibilizan la realidad del sinhogarismo; productos de la asociación Cris contra el Cáncer, velas de la Fundación Pequeño Deseo y chuches de Fundación A la Par, entre muchos otros.

Además, añade Arbocco, “no solo los productos solidarios son solidarios. Nuestro retail tiene propósito, el hecho de estar en nuestra tienda y comprar una botella de agua ya es parte de ese propósito de construir un mundo mejor, de contratar personas con discapacidad y de colectivos vulnerables. Entonces cada cosa que compres aquí es distinta a si lo compras en cualquier otro lugar”.

Paola Arbocco Jefa de Experiencia de Cliente y Alianzas de ILUNION Tu Tienda. Sara Fernández

Cada cliente se convierte, sin apenas darse cuenta, en parte de una cadena de ayuda que va más allá de los muros del hospital. También es acompañamiento para los pacientes y familiares y para los propios profesionales del centro.

“A veces es complicado porque estar en un hospital muchas veces no significa buenas noticias y no todo el mundo tiene el ánimo o no se encuentra bien. En la tienda nos llega gente con sus circunstancias, nos cuentan un poco su vida, que se quieren desahogar, que quieren salir un poco de esa habitación de hospital y nos dan las gracias por ser tan amables y por atenderles con una sonrisa”, cuenta Diana.

Por otro lado, estas tiendas también están preparadas para ofrecer los productos esenciales para una estancia hospitalaria. “Puedes encontrar perfumería de necesidad (como cepillos de dientes), alimentación, bebidas, libros para entretenerte o juguetes si vas con niños”, enumera Caruana. También tienen especial importancia los productos de alimentación saludable, “que al final es una tendencia y una necesidad, sobre todo en los entornos hospitalarios”, agrega.

Las tiendas ILUNION suponen “un modelo de tienda muy definido y necesario que queremos expandir. Por eso, nuestro objetivo es crecer”, asegura la directora de ILUNION Tu Tienda. ¿El objetivo? Alcanzar las 100 tiendas en 2027.