Una consultora de marketing, contundente con Hacienda: "Me han multado por emprender bien con 1.704 euros de multa"

La campaña de la Renta 2024-2025 en España llega este lunes 30 de junio a su punto final. Pero más allá de este trámite puntual, los autónomos y empresas se enfrentan cada trimestre a una tarea aún más delicada: declarar todos los gastos asociados a su actividad, con el riesgo de que Hacienda no los reconozca.

Esta responsabilidad, rutinaria en apariencia, puede convertirse en una fuente de conflictos con Hacienda, especialmente en sectores donde el trabajo digital y las nuevas formas de emprendimiento no encajan del todo con los criterios tradicionales de la Administración.

Esto es precisamente lo que denuncia en redes la consultora de marketing Bego Romero. Y es que, esta emprendedora y creadora de contenido, ha sido sancionada por incluir como deducibles una serie de gastos que el fisco no le ha reconocido a pesar de tratarse de gastos esenciales para la realización de su trabajo. Un caso más, que ha acabado con una importante sanción de Hacienda y que evidencia el desfase entre la fiscalidad tradicional y las nuevas dinámicas del trabajo online.

"Hacienda me ha multado por emprender. Esta semana me ha llegado una cartita de Hacienda reclamándome 1.704,05 euros. ¿El motivo? Porque declaré gastos que, según mi asesor y el sentido común, eran 100% necesarios para mi negocio", denuncia Romero.

Los gastos cuestionados incluyen "vuelos de trabajo, hoteles por trabajo, un porcentaje del teléfono e Internet, pago de una plataforma para subir vídeos de formación... Todo eso que tú y yo sabemos que utilizamos cada día para trabajar", asegura.

Para esta consultora de marketing, el problema va más allá del importe económico: "Parece que emprender bien y profesionalizarse tiene castigo y ojo que no me estoy quejando de pagar impuestos, me estoy quejando de que el sistema no entiende de negocios digitales".

En su opinión, la Administración Tributaria "no contempla que una reunión en otro país puede ser más efectiva que mil correos y mucho menos que necesites internet para trabajar online".

El principal malestar de Romero es la falta de adaptación del sistema fiscal español a las realidades del emprendimiento digital. "Lo peor es que te toca justificarlo todo como si fueras un delincuente. Aún así, seguiremos creciendo a pesar de las trabas y no gracias a ellas", concluye.

Un nuevo caso que ha vuelto a abrir el debate en las redes sobre la fiscalidad en los trabajos digitales, un ámbito que continúa en constante expansión en España.

Qué gastos pueden deducirse

Según la Agencia Tributaria, los gastos deducibles son aquellos directamente relacionados con la actividad económica del contribuyente, que estén debidamente justificados y registrados en su contabilidad. Esto incluye desde materiales y herramientas necesarias hasta desplazamientos profesionales o servicios contratados a otros autónomos.

Por ejemplo, es posible deducirse los costes de viajes realizados por motivos laborales, dietas con ciertos límites establecidos (como los 26,67 euros diarios sin pernocta) o el uso parcial de teléfono e internet cuando están vinculados al trabajo.

Precisamente, estos son algunos de los conceptos que Bego Romero incluyó en su declaración y que han sido objeto de sanción por parte de Hacienda.

Deducciones indebidas

No todos los gastos presentados como deducibles son aceptados por la Agencia Tributaria. Para que lo sean, deben cumplir con los requisitos legales y estar debidamente documentados. En caso contrario, pueden considerarse deducciones indebidas, con el consiguiente riesgo de sanción.

Entre los motivos más comunes están la falta de facturas válidas que respalden el gasto, la inclusión de gastos personales sin relación directa con la actividad profesional o el incumplimiento de condiciones específicas asociadas a ciertos tipos de deducción. También se considera indebida cualquier deducción aplicada fuera de los plazos o usos estipulados.

En definitiva, para evitar problemas fiscales, es clave que los autónomos mantengan una contabilidad clara, con documentación detallada y que consulten con profesionales cuando tengan dudas sobre la aplicabilidad de determinadas deducciones.

De lo contrario, ya sea por falta de conocimiento o por una interpretación incorrecta de la norma, el gasto puede ser rechazado y considerado indebido, lo que no solo elimina el ahorro fiscal pretendido, sino que puede derivar en una inspección más exhaustiva del resto de la declaración y posibles sanciones adicionales.